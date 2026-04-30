Circulación interrumpida en la línea 9 de Metro, entre Sainz de Baranda y Avenida de América, por "causas técnicas"

Archivo - Línea 4 de Metro de América
Archivo - Línea 4 de Metro de América - METRO DE MADRID - JESÚS HELLÍN - Archivo
Europa Press Madrid
Publicado: jueves, 30 abril 2026 7:16
Seguir en

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha informado este jueves por la mañana que la circulación en la línea 9, entre las estaciones Sainz de Baranda y Avenida de América, ha quedado interrumpida.

La red de ferrocarril metropolitano ha explicado que la interrupción de la circulación entre las citadas estaciones se debe a "causas técnicas", según ha señalado en un mensaje en la red social 'X'

En este sentido, Metro de Madrid estima más de una hora el tiempo de solución para recuperar la normalidad del servicio. La incidencia se ha comunicado a los usuarios las 6.03 horas.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado