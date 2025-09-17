Citan a declarar mañana como testigo al exdirector de Coordinación Sociosanitaria por el caso de las residencias

Archivo - Carlos Mur de Víu, exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid - ASAMBLEA DE MADRID - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juez de Instrucción número 4 de Valdemoro ha citado mañana a declarar al exdirector general de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur en una de las causas en las que se investigan los protocolos de no derivación en las residencias durante la pandemia, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Mur está investigado ya en el juzgado de Instrucción número 3 de Madrid por otro de los procedimientos judiciales relacionados con las directrices dadas desde la Comunidad de Madrid en relación a los traslados hospitalarios de los residentes durante el Covid.

La citación tiene lugar después de que la jueza Isabel Durante rechazara la acumulación de denuncias interpuestas por la Fiscalía de Madrid y diversas asociaciones.

En concreto, el exalto cargo de la Comunidad de Madrid tendrá que testificar por el fallecimiento de una persona en la residencia DomusVi Nuestra Señora del Rosario.

Se trata de la tercera vez que está citado, en este caso como testigo con obligación de decir la verdad, después de la citación del citado juzgado y el juzgado de Leganés número 6, en las que finalmente no declaró.

En la misma causa que investiga el Juzgado de Instrucción 4 de Valdemoro, también están citados mañana a declarar el médico de la residencia igualmente como testigo y el geriatra de enlace del hospital de referencia, el Hospital Infanta Elena, este sí como investigado.