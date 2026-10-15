Ciudad Lineal pregunta a la vecindad si quiere ampliar el SER en Concepción y Quintana y Usera en Zofío

Un parquímetro, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La medida, en caso de producirse, se orientaría a lugares donde la llegada de visitantes dificulta que los vecinos aparquen cerca de casa, como áreas con gran actividad comercial, cultural, d - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Lineal ha lanzado una consulta a la vecindad para conocer si quiere que se amplíe el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) dentro los barrios de Concepción y Quintana, lo mismo que ha hecho Usera sobre la ampliación parcial en Zofío, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Desde este jueves los vecinos de los ámbitos afectados pueden votar en la web municipal Decide Madrid. Pueden participar las personas mayores de 16 años empadronadas en las zonas afectadas y registradas en la plataforma. Los residentes podrán expresar su opinión hasta el viernes 30 de octubre. Cuando concluya el plazo de votación ciudadana, el Pleno de la Junta del Distrito deberá dar su visto bueno para que la ampliación se haga efectiva.

En Concepción, el área objeto de consulta se sitúa entre las calles de Arturo Soria, José del Hierro y Juan Pérez Zúñiga. En Quintana, la zona queda delimitada por las calles de José del Hierro, Arturo Soria, Alcalá y Hermanos de Pablo.

Usera lanza una consulta sobre la ampliación de la zona SER a una nueva área del barrio de Zofío. El resto del barrio cuenta con SER desde 2025 pero esta zona quedó fuera a la espera de que se modificara la Ordenanza de Movilidad Sostenible.

El área objeto de consulta queda delimitado por las avenidas de Rafaela Ybarra y de la Princesa Juana de Austria, así como por las calles de Albardín, de Cerro Blanco, de Ricardo Beltrán y Rózpide y del Parque de la Paloma (en esta última, solo abarcaría los números impares del 1 al 9).

La implantación del SER busca dar respuesta a problemas cotidianos como el tiempo que se tarda en encontrar aparcamiento o las dificultades para el paso de peatones derivadas de los vehículos estacionados sobre las aceras. El servicio tiene también como objetivo reducir el tráfico innecesario y favorecer la movilidad sostenible.