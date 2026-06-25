MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid tendrá su regulación de tuk tuks en "pocos días" tras trabajar en "un marco competencial complejo", ha adelantado la portavoz municipal, delegada de Seguridad y Emergencias y vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

"Estamos muy cerquita, a pocos días de tener ese avance en cuanto a la normativa", ha desvelado, tras remarcar que no está siendo "una cuestión sencilla porque el marco competencial es complejo". Tampoco se ha olvidado de las campañas de inspecciones y las sanciones que se han puesto en marcha, tanto por parte de Agentes de Movilidad como por Policía Municipal.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha venido insistiendo en que los tuk tuks que circulan por Madrid se encuentran "en un limbo normativo", por lo que el Ayuntamiento ha continuado trabajando con la Comunidad para buscar una fórmula para su regulación. "No se tratan ni de un servicio regular de viajeros, ni un taxi, ni una VTC", ha venido indicando.