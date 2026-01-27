CODEM aplaude el "paso importante" hacia mejoras laborales y reconocimiento enfermero del acuerdo sobre Estatuto Marco

Archivo - Placa en la sede del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM) ha aplaudido este martes el "paso importante" hacia la mejora de las condiciones laborales y el reconocimiento profesional de las enfermeras que desarrollan su labor en el Sistema Nacional de Salud (SNS) que supone el acuerdo alcanzado sobre el Estatuto Marco.

El Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) alcanzaron este lunes un acuerdo para la actualización del Estatuto Marco del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud, que moderniza el texto legal vigente desde 2003.

En un comunicado, el CODEM ha valorado "de forma positiva" el acuerdo, aunque insiste en que debe constituir "el punto de partida" para consolidar mejoras que se traduzcan en resultados concretos en el ámbito laboral.

"Será clave que el proceso de tramitación parlamentaria del nuevo Estatuto Marco no diluya los avances alcanzados y garantice una aplicación efectiva y homogénea en todos los servicios de salud. Por lo que instamos a todos los partidos políticos su compromiso con una atención de calidad centrada en los cuidados profesionales", ha subrayado la institución colegial.

Desde el CODEM también han tildado de "prioritario" que "se refuercen los mecanismos de planificación de recursos humanos, que se combata de forma decidida la sobrecarga asistencial y que se potencie el desarrollo profesional y la carrera de las enfermeras".

En cualquier caso, ha aplaudido que en el mismo se haya dado respuesta a una demanda histórica del colectivo enfermero como es contar con un marco normativo actualizado que reconozca su nivel formativo, su aportación estratégica a la atención sanitaria y las condiciones específicas en las que desarrolla su labor.

En esta línea, ha remarcado que el nuevo texto supone "un avance" al incluir medidas orientadas a la mejora de la estabilidad laboral, una regulación más adecuada de la jornada, así como una reclasificación profesional más alineada con la formación universitaria y la responsabilidad que asumen las enfermeras en su práctica diaria.

El Colegio celebra también que el acuerdo sea fruto del diálogo y el consenso entre las partes implicadas, "lo que refuerza su legitimidad y su potencial impacto".

Finalmente, desde el CODEM han reiterado que continuarán demandando de manera "activa" que esta reforma normativa "sea una verdadera herramienta de transformación y mejora tanto para la profesión como para el conjunto del sistema sanitario".