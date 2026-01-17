Coixet o Lanthinos, cineastas favoritos en bibliotecas en 2025, con Harry Potter como estrella indiscutible en infantil

Archivo - Una nueva versión de Harry Potter y la piedra filosofal se estrenará encines como una experiencia de realidad compartida - WARNER BROS - Archivo

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Un amor', de Isabel Coixet; 'Pobres criaturas (Poor Things)', de Yorgos Lanthimos; 'El maestro que prometió el mar', de Patricia Font, o 'Perfect Days', de Wim Wenders, son las películas que más se prestaron en las bibliotecas municipales de Madrid en 2025, según datos aportados por la web de la red, consultados por Europa Press.

Y para el público infantil y juventil, aunque en realidad es para todas las edades, ha habido una estrella indiscutible en 2025, el mundo de Harry Potter, toda una saga de películas a partir de los libros de J.K. Rowling.

Le ha ido a la zaga un clásico en lo que a series de televisión se refiere, 'Érase una vez el cuerpo humano', seguido muy de cerca por las aventura de 'Vaiana (Moana)'.