Colectivos advierten que la prórroga de la explotación minera en Ambroz implicaría la destrucción de la Laguna Grande

Archivo - Un cartel de prohibido el paso en la zona perteneciente a la explotación minera de Tolsadeco donde ayer se ahogó un menor, a 9 de junio de 2021, en Madrid, (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones vecinales y ecologistas integradas en el Grupo de Trabajo para la Protección y el Estudio de las Lagunas de Ambroz y su Entorno han advertido de que la prórroga de la explotación minera en las Lagunas de Ambroz, impulsada por la Comunidad de Madrid, implicaría la destrucción de la Laguna Grande y su entorno.

Así lo ha difundido la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) en un comunicado después de que el Ejecutivo autonómico haya informado que ultima los trámites para autorizar la continuidad de la concesión minera 'Tolsadeco', con el objetivo de mantener la extracción de sepiolita en el sureste de la capital.

Según alertan los colectivos, el proyecto supondría el vaciado de la Laguna Grande, de origen freático, vinculada al acuífero subyacente, y no "una acumulación de agua formada en el hueco de la excavación minera" como lo califica el Gobierno regional.

Además, indican, también peligran los taludes y de buena parte del espacio, donde habitan especies de aves acuáticas como somormujos, fochas, gallinetas, o zampullines y una colonia de cría de avión zapador, "clasificada como de interés especial en el catálogo regional de especies amenazadas".

Las entidades cuestionan que el proyecto cuente con todos los avales ambientales, tal y como subrayó la Comunidad de Madrid. En este sentido, sostienen que "llevan años" señalando "las importantes deficiencias" de la Declaración de Impacto Ambiental, "que no recoge adecuadamente la biodiversidad presente ni considera el origen freático del agua, entre otras consideraciones".

Asimismo, defienden que la laguna, clave para la biodiversidad, podría afectar al día a día de los vecinos de este entorno con la actividad minera, al situarse, según han denunciado, a menos de 200 metros de instalaciones deportivas y a unos 400 metros de viviendas y un centro educativo.

Además, recuerdan que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid habían planteado el desarrollo de una gran zona verde en este ámbito, dentro de iniciativas como el Bosque Metropolitano y la Nueva Centralidad del Este, cuya ejecución quedaría aplazada al menos hasta 2037.

Ante esta situación, las asociaciones han anunciado la presentación de alegaciones a la propuesta de prorrogar la explotación minera en las lagunas y no descartan emprender "acciones judiciales" contra la resolución de la Comunidad de Madrid.

EXTRACCIÓN DE SEPIOLITA

La concesión Tolsadeco, que abarca 512 hectáreas entre los distritos de Vicálvaro y San Blas-Canillejas, alberga las últimas reservas conocidas de sepiolita de máxima pureza, la variedad que permite desarrollar aplicaciones de alta tecnología vinculadas a la transición energética y a la autonomía industrial europea.

El Real Instituto Elcano ha señalado que España es el único productor europeo de sepiolita, y la sitúa entre los minerales industriales que definen la singularidad extractiva del país junto al estroncio, el espato-flúor y la magnesita.

La resolución de la Comunidad de Madrid contempla que, una vez finalice el periodo de explotación en 2037, la restauración incluirá la creación de nuevas lagunas permanentes. Es decir, el resultado final no será la desaparición del agua, sino su reconfiguración en condiciones "seguras y planificadas".