Colectivos vecinales de Ciudad Lineal rechazan una nueva marcha en homenaje a la División Azul

Archivo - Imagen de archivo del monumento a la División Azul en el Cementerio de La Almudena, en Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Colectivos vecinales y juveniles de Ciudad Lineal han expresado su rechazo a la marcha en homenaje a los caídos de la División Azul prevista para este sábado en los barrios de Pueblo Nuevo y La Elipa, una concentración que se celebra de forma recurrente desde 2007 pero que, denuncian, iría en contra de la Ley de Memoria Democrática.

Las asociaciones advierten de que "un año más el fascismo pretende ocupar nuestras calles" con un desfile que recorrerá el trayecto comprendido entre la estación de Metro de Ascao y el cementerio de La Almudena, donde se encuentra el panteón de los fallecidos de la División Azul.

Los colectivos subrayan que esta unidad combatió a las órdenes del régimen de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y denuncian la "impunidad" con la que, a su juicio, actúan organizaciones " fascistas", según se desprende de un comunicado publicado este mismo jueves.

Las entidades firmantes alertan de que este tipo de convocatorias no son "un simple grupo de nostálgicos", sino organizaciones que difunden "mensajes racistas, machistas, clasistas, LGBTfóbicos", y cuyo "discurso de odio" se ha traducido en "ataques a asociaciones" del distrito y "amenazas" a personas migrantes

Desde los colectivos vecinales critican que la celebración anual de este acto, con independencia del signo político de los distintos gobiernos, evidencia "la normalización del fascismo" y una supuesta falta de una respuesta por parte de las instituciones.

Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid han confirmado a Europa Press que la concentración está comunicada y que se ha procedido a la correspondiente toma de conocimiento. Estas mismas fuentes apuntan que la marcha se desarrolla anualmente y culmina con un breve acto en torno a un monumento a la División Azul en La Almudena, tras el que se disuelve.

Los colectivos vecinales de Ciudad Lineal han hecho un llamamiento a la movilización y a la organización social "frente a los discursos de odio", reivindicando un distrito "libre de fascismo".