Los alumnos del Colegio Virgen de Europa, entre los mejores del Bachillerato Internacional y con buenas notas en la PAU

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Virgen de Europa ha situado a sus alumnos entre los mejores del Bachillerato Internacional, obteniendo buenos resultados en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025-2026, según ha destacado el centro educativo en un comunicado.

En la convocatoria de mayo de 2026 del Programa Diploma del Bachillerato Internacional, los estudiantes han obtenido una nota media de 33,88 puntos sobre 45, frente a la media mundial de 30,9 puntos, equivalente a una media de 8,35 sobre 10.

Asimismo, la nota media por asignatura ha sido de 5,35, por encima del 4,9 de la media internacional. Estos resultados sitúan al Colegio Virgen de Europa por encima de la media de los colegios IB del mundo en todas las asignaturas. La máxima calificación alcanzada ha sido de 43 puntos sobre 45, lo que equivale a un 13,833.

Además, el centro educativo ha logrado un 100% de aprobados en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026, con una nota media de 7,84 y una calificación máxima de 9,58 sobre 10, equivalente a 13,32 sobre 14, situándose un año más entre los centros con mejores resultados de la Comunidad de Madrid.

También el 100% de los alumnos del Programa Diploma Bilingüe ha aprobado, siendo la media mundial de aprobados del 82,6. Se trata de un resultado "especialmente significativo" al tratarse de un itinerario en el que los estudiantes realizan los exámenes finales y presentan las evaluaciones internas en lengua inglesa, tanto en materias científicas como de humanidades.

DESDE PRIMARIA

Desde el Colegio Virgen de Europa han recalcado que estos datos reflejan una "trayectoria educativa consistente". Mientras los alumnos de Bachillerato culminan su formación con sobresalientes, las evaluaciones externas realizadas en Primaria "muestran que esa excelencia comienza mucho antes".

En la evaluación internacional GET, realizada a los alumnos de 6º de Primaria, el Colegio Virgen de Europa se situó muy por encima de la media de referencia. Los estudiantes obtuvieron más 41 puntos en Matemáticas, más 33 en Ciencias y un 80% de excelencia en comprensión lectora. Además, 84% de los alumnos han demostrado una gran capacidad de razonamiento matemático.

En la evaluación de la lectura y muy especialmente en la comprensión lectora en este centro 8 de cada 10 alumnos dominan esta competencia tanto en la recuperación como en la reflexión y en la interpretación de los contenidos.

A estos datos se suma el informe PISA para Centros Educativos, realizado entre alumnos de 15 años siguiendo la metodología de la OCDE. El Colegio Virgen de Europa obtuvo 519 puntos en Matemáticas, frente a los 473 de España y 472 de la OCDE; 512 puntos en Lectura, frente a 476 y 474, respectivamente; y 516 puntos en Ciencias, frente a los 485 puntos tanto de España como de la OCDE.

"EXIGENCIA, INNOVACIÓN Y BIENESTAR"

Con más de 65 años de trayectoria, el Colegio Virgen de Europa desarrolla un modelo pedagógico basado en la personalización del aprendizaje, el pensamiento crítico, la autonomía del alumno y las metodologías activas, dentro de la filosofía del Bachillerato Internacional (IB).

La combinación de "innovación, exigencia académica y acompañamiento personalizado" permite que los alumnos desarrollen conocimientos y competencias para "afrontar con éxito los retos académicos y personales del futuro".

La evaluación internacional GET incorpora indicadores específicos sobre motivación, satisfacción y bienestar emocional. El Colegio Virgen de Europa ha obtenido niveles cercanos al 100%, lo que desmuestra que la mayoría de los estudiantes acude al colegio "con alegría, energía y motivación, además de sentirse feliz y satisfecho con su experiencia educativa".

En la misma línea, el informe PISA para Centros Educativos destaca que "un clima escolar positivo", las buenas relaciones entre profesores y alumnos y un entorno de aprendizaje estructurado están estrechamente relacionados con "un mejor rendimiento académico, una mayor sensación de pertenencia al centro y un mayor bienestar emocional".

"Estos resultados refuerzan una de las señas de identidad del Colegio Virgen de Europa: un entorno educativo basado en la confianza, la motivación, el acompañamiento personalizado y el desarrollo integral favorece tanto el aprendizaje como el crecimiento personal", ha defendido el centro educativo.