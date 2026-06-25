Los colegios mayores que abrirán en verano reciben más de 200 solicitudes para las dos primeras semanas

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, visita el Colegio Mayor Mendel. - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los 19 colegios mayores que abrirán durante las vacaciones escolares de julio y agosto, con formación y actividades, han recibido más de 200 solicitudes de estudiantes para asistir a las dos primeras semanas del programa 'Madrid Campus 365'.

Así lo ha destacado este jueves el presidente de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, Alejandro Cremades, a los medios de comunicación desde el Colegio Mayor Mendel, uno de los que está ultimando los preparativos para acoger a jóvenes de 16 a 35 entre el 6 de julio y el 28 de agosto.

"Hay aproximadamente unas 500 plazas casi semanales, pero no aspiramos a que vengan todos ellos", ha detallado Cremades, quien ha precisado que un 90% de los estudiantes que han solicitado plaza proceden de España. También hay personas extranjeras, especialmente de Sudamérica y "curiosamente" uno que viene de Holanda.

Según sus datos, se han registrado más de 200 solicitudes para las dos primeras semanas. Conforme se acerque la fecha, esperan que se apunten más estudiantes y familias, aunque la página web del programa (www.madridcampus365.es) está recibiendo "miles de visitas".

"Serán bien recibidos, se les orientará y recibirán antes una serie de instrucciones. Lo hemos elaborado como una experiencia de convivencia y formación, rodeado por un programa cultural y de ocio muy completo", ha defendido el presidente de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid.

UN "ATERRIZAJE SUAVE"

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha visitado este centro para comprobar de primera mano los preparativos de este proyecto cuyo plazo de inscripción permanece abierto.

"Se pueden alojar no solo los jóvenes entre 16 y 35 años, sino también sus familiares para tener ese aterrizaje suave antes de arrancar su inicio y su etapa universitaria en Madrid. Van a poder participar también en cursos no solo de orientación universitaria, sino también de otras muchas materias, como inteligencia artificial (IA) o fotografía", ha subrayado.

Este programa, en el que el Ejecutivo madrileño invierte 700.000 euros, forma parte de la estrategia Comunidad de Madrid Región Universitaria y se desarrolla en colaboración con la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, que en este primer año pondrá a disposición la mitad de sus 38 centros.

Los participantes pagarán 50 euros al día con pensión completa y tendrán acceso a todas sus instalaciones, mientras que los familiares que quieran acompañarlos deberán abonar 75 euros en las mismas condiciones. Por su parte, los cursos de orientación semanales, con temáticas como tecnología, datos, creación digital, cultura gamer o arte urbano, tendrán un precio de 30 euros.