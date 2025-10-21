Collado Villalba estrena nuevo centro de salud con el doble de superficie y nuevos servicios como el de matrona

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha estrenado recientemente el nuevo Centro de Salud Collado Villalba Pueblo, que duplica en superficie al anterior, con más de 1.300 metros cuadrados en total, y cuenta con nuevos servicios como consulta de matrona y sala de preparación al parto.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha visitado este martes este punto asistencial, que ha recibido una inversión de 1,7 millones de euros y ofrecerá asistencia a cerca de 36.000 vecinos de la localidad.

La ampliación, desarrollada sobre una parcela de 2.681 metros cuadrados, ha sido diseñada para integrarse funcionalmente con el edificio original, manteniendo el acceso principal y añadiendo un núcleo de escalera.

Se incorporan 10 nuevas consultas (4 de medicina de familia, 2 de enfermería de familia, 2 de pediatría, 1 de enfermería pediátrica y 1 de matrona). Además, se han habilitado sala de lactancia con aseo pediátrico, de reuniones, docencia y biblioteca, así como de preparación al parto y vestuarios para sus usuarias.

"Un nuevo ejemplo de esa Atención Primaria moderna, humana, innovadora, accesible y personalizada que queremos acercar a todos los madrileños, vivan donde vivan, con la mayor cobertura horaria de España y cada vez más prestaciones", ha explicado Matute.

Además de la ampliación, se han realizado mejoras en el edificio actual, entre ellos en la sala de extracciones, curas y urgencias, la de intervenciones menores o la de ecografías.

En total, esta localidad del norte de Madrid dispone de tres centros de Atención Primaria: Sierra de Guadarrama, el recientemente ampliado y Collado Villalba Estación, donde se ubica también un Centro de Continuidad de Cuidados de Enfermería con horario de lunes a viernes de 21:00 a 8:00 horas, y sábados, domingos y festivos 24 horas.

CINCO NUEVOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA

El Centro de Salud Collado Villalba Pueblo es el quinto dispositivo sanitario finalizado en esta legislatura, tras los de Las Tablas (Madrid), Navalcarnero II, Parque Oeste (Alcorcón) y Sevilla La Nueva.

Además, la Comunidad de Madrid tiene previsto terminar a principios de 2026 las obras de otros cinco, alcanzando el 30% de los 34 comprometidos por el Ejecutivo autonómico. Se trata de los de Montecarmelo y Butarque (Madrid), Móstoles Pau 4 y Parla Residencial Este, además de la reforma completa del dispositivo Cáceres (también en la capital).

Mientras tanto, continúan los trabajos en Abrantes, Ensanche de Vallecas II, Fuencarral, Prosperidad, Puerta del Ángel, Quinta de los Molinos, Valdebebas y Valderrivas, en la capital, así como en El Molar, Fuenlabrada (Barrio Hospital), Guadarrama, Leganés (Campo de Tiro), Pinto (La Tenería), Pozuelo de Alarcón (Cerro de los Gamos), San Sebastián de los Reyes (Dehesa Vieja), Soto del Henares (Torrejón de Ardoz), Tielmes, Valdemoro (Valdemoro 3) y Villaviciosa de Odón.

Asimismo, la Comunidad de Madrid comenzará próximamente las obras de cinco nuevos centros de salud: En Madrid, San Isidro-Quince de Mayo, Alameda-Prado 30 y Palma Norte-Universidad; Ensanche Sur en Alcorcón, y Barrio de La Luna en Rivas Vaciamadrid.