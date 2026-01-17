El color de los pañuelos y el chascar de las hondas vuelven a Colmenar Viejo el día 31 con la celebración de La Vaquilla

Archivo - Colmenar Viejo celebra el 31 de enero la tradicional fiesta de La Vaquilla, de Interés Turístico Nacional - AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO - Archivo

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La fiesta de La Vaquilla de Colmenar Viejo, declarada de Interés Turístico Nacional desde 1986, volverá el 31 de enero con la participación de 26 vaquillas que se darán cita para inundar las calles de la localidad con coloridos pañuelos y el chascar de las hondas.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha avanzado además que este año el pregón correrá a cargo del vaquillero Jesús Vergara, de la Vaquilla 'Loquilla', que este año celebra su 25º aniversario, programado para las 17 horas en el edificio del Consistorio.

Las 26 vaquillas partirán a las 16 horas aproximadamente de los lugares elegidos por cada una, para llegar en torno a las 17 horas al epicentro de la fiesta en la Plaza del Pueblo, donde habrá instalada una grada con 600 localidades para poder disfrutar del ancestral baile.

Para finalizar, se dará muerte de manera simbólica a la vaquilla 'Loquilla' alrededor de las 20 horas en las inmediaciones del Pósito Municipal, con degustación de rosquillas y sangría en el interior del edificio.

"Sin duda, esta es una de las fechas señaladas en el calendario de los colmenareños. Esperamos que sean muchos los vecinos y visitantes que acompañen a los vaquilleros en esta fiesta", ha subrayado el concejal de Festejos, Nacho Aceña Alcázar.

LOS ORÍGENES DE LA FIESTA

A pesar de no tener constancia escrita, todo hace suponer que la celebración de La Vaquilla existe en Colmenar Viejo desde la andadura estable de la Villa, a mediados del siglo XIII.

Tradicionalmente, las familias de los vaquilleros se reúnen para vestir La Vaquilla: un armazón de madera con varias costillas, palos forrados en los que se cuelgan pañuelos, y en cuya parte frontal se colocan dos cuernos. Todo este armazón se adorna con hermosos mantones de Manila, pañuelos de seda y flores de papel o naturales; y el frente de la vaquilla se engalana con broches, pendientes y colgantes.

Cada vaquilla sale de una vivienda o local y está formada por mayoral, vaquilleros y taleguero. Cada una de ellas realiza un recorrido por diferentes calles de la localidad hasta llegar a la Plaza del Pueblo, donde, de una en una, van exhibiendo su belleza y colorido con un particular baile que simula embestidas a los vaquilleros. Tras la exhibición, cada vaquilla vuelve a su lugar de salida, y allí se simula su muerte con tres tiros al aire y sangría.