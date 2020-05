Comerciantes de Metro reclaman su continuidad y que la empresa no opte por "multinacionales" con "pésimo servicio"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Autónomos y Comerciantes de Metro de Madrid ha reclamado este martes a la consejera delegada de la compañía, Silvia Roldán, la continuidad de los negocios en la red y que no sean sustituidos por "franquicias y multinacionales" con un "pésimo servicio" y condiciones laborales "precarias":

Así se lo trasladan a Roldán en una carta abierta, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que instan al suburbano a "dar un giro" a sus políticas de los últimos años que, según la asociación, han "acabado con más de 100 negocios" y han relegado a "casi la totalidad" de los locales comerciales de la red a estar sin actividad.

En este punto, han solicitado que se vuelvan a ratificar los acuerdos que se firmaron con esta Asociación para garantizar que "se puedan volver a abrir las puestas para acoger a autónomos, pymes y emprendedores" para potenciar la economía local "duramente golpeada por la crisis económico-sanitaria" del coronavirus.

"Porque alguien no quiere al comercio de proximidad, no quiere la empresa local, no quiere el empleo de calidad. Alguien quiere un centro comercial frío e impersonal, donde los viajeros dejen de ser ciudadanos y se conviertan en números para la contabilidad de alguna gran empresa", expone la Asociación en la carta, en la que pide a Roldán que "no sea ese alguien".

En esta clave, contrapone los planes de estímulos para "potenciar o rescatar a autónomos y pymes" con la "expulsión de las instalaciones" por parte del suburbano tras "más de 30 años" trabajando en la misma; a pesar de que se han visto "obligados a cerrar" durante la pandemia y han sufrido "las consecuencias económicas".

"Negocios que operan desde la cercanía y el trato personalizado. Personas que durante años nos hemos ganado la confianza y el respeto, tanto de los viajeros, como de los trabajadores de Metro de Madrid", concluye esta misiva, en la que la asociación reclama la red del suburbano como una extensión de la ciudad en la que estos comercios aportan "calidez", "información al viajero" y "seguridad".