Comienza a circular por Madrid el primer autobús 'antiatropello' de la EMT

Primer autobús 'antiatropello' de la EMT - EUROPA PRESS

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) dotado de un sistema 'antiatropello' ha comenzado a circular este miércoles por las calles de la capital, un piloto que se pone en marcha a modo de prueba y al que se sumará un segundo vehículo en las próximas semanas para validar su uso.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha presentado este miércoles el novedoso sistema antiatropello exterior (EAS), una solución tecnológica capaz de detectar a tiempo una situación de riesgo potencial gracias a un conjunto de sensores en dos puntos clave en un vehículo de grandes dimensiones, como son el área frontal y el lateral izquierdo.

De esta forma, alerta cuando se dan situaciones de peligro como, cuando estando el autobús detenido y por sus grandes dimensiones, este impide el campo de visión tanto a los peatones que quieren cruzar la vía como a los vehículos circulando por el carril contiguo.

En concreto, el sistema activa inmediatamente unos dispositivos situados en el exterior, emitiendo alertas visuales y acústicas para avisar al peatón en riesgo y también al conductor del vehículo que se aproxima por el carril contiguo, mediante avisos visuales.

Este sistema, desarrollado por la firma Citylife, es capaz de discriminar tres situaciones o niveles de riesgo: peligro de atropello potencial (parpadeo en color ámbar), riesgo inminente (parpadeo en color rojo) y ausencia de riesgo.

Se trata de una solución universal que utiliza señales luminosas con pictogramas específicos y señales acústicas fácilmente comprensibles y, por tanto, extrapolables a cualquier ciudad y a cualquier modelo de autobús.

Una de las ventajas de EAS es que advierte del riesgo específico en el punto exacto donde se produce la situación de riesgo, algo especialmente útil en vehículos de gran longitud, además de que no requiere la intervención ni la supervisión de nadie para activarse de forma automática.

REFORZAR LA SEGURIDAD

Con esta nueva tecnología, EMT Madrid y el Ayuntamiento buscan mejorar la interacción cotidiana de los autobuses madrileños, otros vehículos en la vía y los peatones, estos últimos, los más vulnerables, para contribuir a una convivencia "más segura" en las calles de la capital.

En este marco de mejora de la seguridad, EMT llevó a cabo entre julio y diciembre de 2023 un proyecto piloto, en alianza público-privada con Sistemas ADAS (firma especializada en sistemas de ayuda a la conducción).

El prototipo creado se ha integrado a bordo de un total de 50 autobuses Solaris de la flota madrileña (30 estándar y 20 midibuses), demostrando ser un avance muy importante de cara a la protección de los usuarios en las vías.

De esta manera, la empresa municipal se adelantaba a la obligatoriedad de implantar estos sistemas en todos los autobuses fabricados a partir del 7 de julio de 2024, una condición recogida en el Reglamento 2019/2144 de la UE sobre la instalación de funciones de seguridad avanzada en todos los autobuses nuevos.

Un año después, en 2024, EMT Madrid y Sistemas ADAS recibieron el Premio Ponle Freno en la categoría de Innovación y Desarrollo en la Seguridad Vial por su proyecto 'El autobús, aún más seguro: protegiendo al peatón y al ciclista'.

Esta iniciativa pionera en Europa consistió en adaptar un sistema de asistencia a la conducción, diseñado para cumplir la normativa, con el objetivo de reforzar la seguridad de los autobuses municipales al más alto nivel exigido por la UE.

Un compromiso que también se refleja, de forma paralela, en los esfuerzos corporativos tanto en la formación y capacitación de su plantilla de conductores, como en otras iniciativas que promueven y potencian hábitos de movilidad seguros difundidas a través de sus distintos canales corporativos. En este sentido, EMT Madrid otorga cada año sus Premios a la Conducción Segura a aquellos conductores que han destacado especialmente en la prestación de su servicio.