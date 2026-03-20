Comisión de acoso del Ayuntamiento de Torrejón bloquea el regreso del exjefe de Policía investigado por agresión sexual

Archivo - Agente de Policía Local de Torrejón de Ardoz - AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Instructora y de Seguimiento para Casos de Acoso Sexual y por Razón de Sexo del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha bloqueado la reincorporación a su puesto del excomisario de Policía Local Luis Antonio Moreno, acusado de presunta agresión sexual a una compañera.

La comisión ha dictado ahora un informe en el que subraya que Moreno no puede reincorporarse al puesto, pues coincidiría con la presunta víctima de agresión sexual, según apuntan a Europa Press fuentes cercanas al Ayuntamiento.

Moreno, quien hace una semanas dimitió de su puesto al frente de la Policía Local de Alcalá de Henares para centrarse en la defensa ante estas acusaciones, había solicitado su reincorporación a la Policía de Torrejón, si bien el Consistorio lo rechazó.

Según argumentaron entonces desde el Ayuntamiento, el traslado del comisario a otra administración --como fue el traspaso a Alcalá de Henares-- no implicaba la reserva de su plaza.

El excomisario tiene reconocida su categoría funcionarial del Grupo A, y se prevé que se incorpore en algún puesto técnico acorde a esta clasificación.

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Torrejón investiga al excomisario por la presunta comisión de delitos de violencia de género, lesiones y maltrato en el ámbito familiar. Así consta en las diligencias, declaradas secretas y a las que tuvo acceso Europa Press.

La causa se abrió a raíz de unas denuncias presentadas por una agente de la Policía Local de Torrejón de Ardoz y por una conserje del Ayuntamiento de la localidad. En el momento de conocerse las acusaciones, Moreno se encontraba al frente de la Policía Local de Alcalá de Henares, puesto que dejó para centrarse en su defensa en el municipio torrejonero.