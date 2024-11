La comisión Begoña Gómez baja hoy su intensidad con la comparecencia de dos rectores y un decano de la UCM

PP insiste en llamar a comparecientes para "arrojar luz" en lo ocurrido, PSOE pide el cierre, Vox ampliarla y Más Madrid hablar su financiación

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación que trata de aclarar en la Asamblea si hubo trato de favor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con la mujer del presidente, Begoña Gómez, baja este miércoles su intensidad y acoge la declaración del rector de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas (CRUMA), Ángel Arias; la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, Amaya Mendikoetxea, llamados por Más Madrid y el decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, Jorge Clemente, por el PP.

Entra así la comisión en un valle tras su primera sesión la pasada semana que concentraba las dos comparecencias con más repercusión mediática: la de la mujer del presidente del Gobierno y la del rector de la UCM, Joaquín Goyache, a los que se sumaba la interventora de la UCM, María Elvira Gutiérrez-Vierna.

Hace una semana Gómez se acogía a su derecho a no declarar al tiempo que se defendía asegurando ser víctima de una estrategia política armada alrededor de bulos, Goyache negaba irregularidades en la cátedra de la esposa del presidente y la interventora sostenía que "nadie puede contratar en nombre de la universidad" sin ser el rector.

Tras ella, el PP cargaba contra el silencio de Begoña Gómez y argumentaba que la comisión era "más necesaria que nunca" y Vox afirmaba que al no declarar, demostraba que el presidente, Pedro Sánchez, es "el autor de una trama de corrupción".

En cambio, desde la izquierda se pidió por parte del líder del PSOE-M, Juan Lobato, que se cerrara la comisión tras fallar los "comparecientes estrella" del PP, mientras que Más Madrid criticaba el "show patético y fallido" de los 'populares'.

ALTOS CARGOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Esta segunda sesión está reservada para los altos cargos de las universidades públicas madrileñas. Más Madrid, quien llama a dos de los tres comparecientes, adelantaba que continuaría "dándole el mayor cariz de democracia" para esta comisión, donde su presidenta, Susana Pérez Quislant, intentaba "censurar" a la oposición.

"Una vez pasada esa censura lo que vamos a seguir insistiendo es en que se hable del problema estructural de la universidad pública madrileña y para eso traemos a los que se están haciendo cargo de darle un poco de dignidad a la situación de infrafinanciación en que viven nuestras universidades públicas, básicamente vamos a seguir por esa senda", trasladaba su portavoz, Manuela Bergerot.

Por su parte, su homólogo del PP, Carlos Díaz-Pache, adelantaba que seguirán llegando personas que "puedan arrojar luz sobre lo que ha pasado". Describía que el silencio de Gómez era lo que esperaban, "ningún tipo de argumentación" frente a "la batería de preguntas de difícil respuesta para ella".

El portavoz del PP en la Asamblea insistía en que en su paso por la Comisión no ha sido "capaz de articular una respuesta" sobre la corrupción "que ha llevado desde La Moncloa a la universidad" desde el punto de vista "ético y de ejemplaridad pública".

"Lo que he escuchado a la interventora es que nunca en su vida había visto un caso de un expediente como el de Begoña Gómez que giraba gastos sin ningún tipo de control administrativo (...) Y he visto a un rector que decía por un lado que no sabe si está hecho el software que la universidad pagó, no lo sabe y sin embargo se anunciaba que estaba terminado y que muchas empresas ya lo estaban utilizando", apostillaba.

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, recalcaba que los primeros comparecientes ya "han desmontado cualquier indicio de que pudiera haber algo irregular o mal". "No sé muy bien cuál es el futuro de esta comisión ¿Puede tener algún interés?", cuestionaba esta semana.

Lobato volvía ha apuntar en otra dirección, sugiriendo que se estudiara qué está pasando con al universidad pública y cómo se podría dotar de "mejores medios, de una mejor organización" y una "visión" a futuro para situarlas en el "top mundial".

Vox, por último, pedía ampliar el número de sesiones y el objeto de la comisión al apreciar que se habían publicado nuevas informaciones sobre Begoña Gómez. Insistía, también, en que pedirán al presidente del Gobierno en la única comparecencia a la que tienen derecho.