La comisión de universidades decidirá este lunes la duración de las sesiones y el número máximo de comparecientes

Publicado 29/01/2019 15:11:07 CET

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación de universidades en la Asamblea de Madrid celebrará el próximo lunes su primera sesión en la que exclusivamente se decidirá el plan de trabajo que van a llevar a cabo, duración de las sesiones y el número de comparecientes.

En los pasillos de la Cámara regional, la portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Mayte de la Iglesia, ha explicado que, tras la reunión de la Mesa que han mantenido los grupos sobre las presuntas irregularidades producidas en las universidades públicas, han planteado aumentar dos sesiones más, ya que si no la comisión se quedaría en dos únicas sesiones para que acudan comparecientes.

"El problema lo hemos encontrado con el bloqueo del PP que no quiere aumentar las sesiones pero PSOE se ha convertido en cómplice de esta situación poniéndose de perfil diciendo que no creen necesario aumentar el calendario porque no hay suficientes comparecencias registradas cuando el número de comparecencias son 14", ha criticado al tiempo que ha señalado que PSOE quiere que ir viendo más adelante si es necesario que se amplíen las sesiones o no.

En la reunión de este martes, los grupos han hecho un borrador de lo que va a ser el plan de trabajo que aprobarán el lunes con la duración de esas sesiones de la comisión y el número máximo de comparecientes, aunque ya ha avanzado Mayte de la Iglesia que en esa primera sesión no se cerrarán los nombres de las primeras personas que acudirán a la comisión, sino que será en una de las reuniones de la Mesa.

Tras la Junta de Portavoces, en rueda de prensa, el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, ha asegurado que acudirán a las reuniones de la Mesa y portavoces de esa comisión para hablar de cómo se van a elaborar los trabajos, pero que se pesarán si acudir a las sesiones de la comisión dependiendo de los comparecientes que acudan a las mismas.

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, se ha sorprendido de que el PP quiera una "comisión a la carta" y que "dependen de quien vaya de compareciente irán o no", cuando se trata de una comisión "leal". "No quieren que destapemos qué ha pasado con la universidad pública y qué responsabilidades políticas existen", ha concluido.