Comité de Coordinación Aeroportuaria de Madrid aborda la ampliación de Barajas, con una inversión de casi 4.500 millones

Archivo - Vistas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Coordinación Aeroportuaria de Madrid reunido este martes ha abordado la ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas propuesta por Aena para el DORA 2027-2031, unas obras que contemplan una inversión de 4.477,4 millones de euros, paso previo para su aprobación definitiva.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de su secretario general de transportes aéreo y marítimo, Benito Núñez Quintanilla, ha presidido la reunión, según ha informado Aena en un comunicado.

Aunque algunas de las actuaciones del proyecto de ampliación ya se han iniciado hace algunos meses, no será hasta el quinquenio 2027-031 cuando se lleven a cabo las más significativas, entre las que se contempla la ampliación de los edificios terminales T4 y T4S; la construcción de un nuevo edificio procesador y la renovación de la zona de embarque de T123, así como la preparación de la infraestructura para la llegada de la alta velocidad y nuevas líneas de metro con el objetivo de lograr la intermodalidad sostenible.

También están previstas las actuaciones necesarias en viales, aparcamientos y plataformas asociadas a cada una de las terminales, con el fin de mejorar la accesibilidad, la capacidad y fluidez de la circulación.

Otro de los aspectos que se ha tratado durante la reunión han sido las acciones relacionadas con el Campo de Vuelo, donde sólo se acondicionarán las plataformas alrededor de los terminales. La capacidad de las cuatro pistas actuales es la necesaria para abordar un futuro lejano, lo que supone una ventaja para Barajas frente a otros hubs competidores.

En el encuentro también se ha tratado la inversión prevista en el DORA en el Aeropuerto de Madrid-Cuatro Viento para el periodo 2027-2031, que asciende a 11 millones de euros. En este caso, irán destinadas, entre otras, a actuaciones en campo de vuelo y plataforma, reposición y mejora, apoyo a acciones de sostenibilidad y mejoras en los sistemas de Comunicaciones.

INCENTIVOS TARIFARIOS POR NUEVAS RUTAS

En lo referente al desarrollo e impulso de las conexiones aéreas, durante la reunión se han expuesto también los incentivos tarifarios fijados por Aena para las aerolíneas, de tal modo que prolongan los incentivos por la apertura de nuevas rutas a nuevos destinos hasta marzo de 2027 y se estimula el crecimiento respecto a la temporada equivalente anterior de las rutas con Asia.

En este caso, tanto en el crecimiento de rutas ya establecidas como en la creación de nuevas rutas, con el reembolso del 100% de la tarifa de pasajeros aplicado a la proporción de viajeros de la compañía que contribuya al crecimiento de la ruta con unos límites establecidos. Aena mantiene, asimismo, los incentivos específicos para las operaciones de carga aérea.

COMITÉS DE COORDINACIÓN

Este comité reúne desde hace más de una década a representantes del Ministerio y de los principales actores institucionales, económicos y sociales de Madrid para aunar posturas y compartir los desafíos de unas infraestructuras clave para el territorio.

A esta reunión, además de los representantes del ministerio y de la Comunidad Autónoma, han asistido representantes de las entidades locales, de las organizaciones económicas y sociales y de Aena.

Los Comités de Coordinación Aeroportuaria permiten la participación de las comunidades autónomas, entidades locales y sociedad civil en la estrategia de desarrollo de los aeropuertos ubicados en sus territorios.

En este sentido, constituyen espacios de diálogo eficientes entre el gestor aeroportuario y el territorio, salvaguardando la autonomía de gestión del operador Su objetivo es que las infraestructuras aeroportuarias incorporen y anticipen las demandas necesarias para el progreso económico y social de las comunidades en las que se localizan y, a la vez, contribuir desde cada territorio a garantizar la competitividad de los aeropuertos y la sostenibilidad del sistema aeroportuario.