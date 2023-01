Comité de huelga acude a la cita de mañana con esperanza pero advierte que exige "unos mínimos" que garanticen el cambio

Los trabajadores reclaman "compromisos tangibles" de cambio por parte de la Administración



MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria afronta la reunión de este miércoles con la Consejería de Sanidad, la séptima entre ambas partes, con la esperanza de un acuerdo que permita poner fin a los paros que arrancaron el pasado 21 de noviembre pero con la determinación de llegar hasta el final para lograr los cambios necesarios.

Los responsables de la Consejería de Sanidad y los representantes del sindicato médico Amyts, convocante de la huelga, volverán a sentarse este miércoles para tratar de poner fin a la huelga indefinida para casi 5.000 profesionales tras la suspensión temporal de la misma acordada el pasado 22 de diciembre.

"Acudimos como hemos acudido a las anteriores, con la voluntad de alcanzar un acuerdo que sea el principio del cambio de la gestión de la Atención Primaria para que dejen de abandonarla médicos de familia y pediatría y puedan permanecer los que están y hacerla atractiva para que vengan más", ha explicado la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández.

En declaraciones a Europa Press, la responsable sindical ha recordado que el parón coincidiendo con las fechas navideñas ha sido "un gesto de buena voluntad solicitado por la propia Administración para valorar viabilidad de las propuestas presentadas por el comité de huelga en la última reunión".

En concreto, sobre dos cuestiones técnicas como son el incremento del valor de la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI-población asignada) a cada profesional en la categoría de médico y profesional y a la incentivación de la cobertura de plazas en turno de tarde.

Unos avances sobre la mejora retributiva de médicos y pediatras en función de la población que tengan asignada e incentivos para las plazas de difícil cobertura estas mismas categorías tienen en el turno de tarde en los que ya trabaja el Gobierno regional para llevar una propuesta concreta a la reunión del miércoles. "Esa parte la tenemos muy avanzada; tendremos que perfilar la propuesta que vamos a llevar para el miércoles negociar", indicó este lunes el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.

En declaraciones a Onda Madrid recogidas por Europa Press, el máximo responsable de la Sanidad madrileña, indicó que "no tendría mucho sentido" retomar la huelga tras el parón, algo que el sindicato no contempla de la misma manera, con la amenaza de continuar con la huelga hasta lograr la necesaria mejora de la Atención Primaria.

"No tienen demasiado sentido las palabras del consejero más allá del deseo de todos de llegar a una solución satisfactoria de un conflicto al que no se debió llegar y en el que no ha acudido a ninguna de las reuniones con el comité de huelga de Atención Primaria hasta el momento", ha reprochado la secretaria general de Amyts.

En esta línea, ha recalcado que la situación de la Atención Primaria "ha alcanzado unos niveles de sobrecarga, y sobre todo de sensación de no poder ejercer la Medicina de Familia y Comunitaria y la Pediatría con la calidad que se debería" que ha provocado "una especie de sublevación médica que se resiste a volver a una especia de atención de cupo o medicina 'low cost'".

"Los médicos menos que nadie querían llegar a un huelga pero don conscientes de los motivos por los que la hacen y de los incumplimientos previos. Consultada su opinión, nos exigen alcanzar unos mínimos que supongan compromisos tangibles de cambio por parte de la Administración sanitaria y el gobierno de la Comunidad de Madrid", ha insistido.

Así, en una negociación que llega con los presupuestos para el próximo año prorrogados, desde el comité de huelga se ha insistido en la necesidad de llegar a un acuerdo "que sea el principio del cambio en la gestión de la Atención Primaria".

En esta línea, ha recalcado que en un presupuesto tan abultado como el sanitario "cabe margen de maniobra para resolver el problema asistencial que genera la carencia cada vez mayor de especialistas de Pediatría y Medicina Familiar".

Entre otras cuestiones, está previsto que en la reunión de este miércoles se aborde un informe de la Consejería sobre una posible redistribución presupuestaria. "Hay acercamiento sobre otros puntos. Alcanzar un acuerdo en torno a estos dos puntos supondría avanzar en la senda de recuperar la confianza perdida por incumplimientos previos", ha indicado Ángela Hernández.

Entre los puntos en los que se ha avanzado, el principal es la agenda de médicos y pediatras, con una propuesta de 34 pacientes por médico, con una atención de 10 minutos, y 24 niños por pediatra, con un tiempo de 15 minutos, con agendas complementarias en turnos contrarios para atender los sobrantes mediante voluntariedad.

MEDIDAS PROPUESTAS EN ATENCIÓN PRIMARIA

Desde el Gobierno madrileño, demás, se recuerda que en el Plan de Mejora Integral de la Atención Primaria, dotado con 200 millones de euros, se contempla un incremento de 3.800 euros al año para médicos y 3.300 para pediatras.

Además, se han propuesta medidas de fexibilidad en los turnos de tarde e incentivos de 200 euros cuando se supere la agenda de pacientes y se hagan horas por absorción de exceso de demanda (4 horas de media a valor de 50 euros la hora), así como de 369 euros mensuales para las plazas de difícil cobertura en turno de tarde que no se hayan podido cubrir en los últimos tres meses, según fuentes del Gobierno regional.

Para retener a profesionales y estudiantes MIR en la Comunidad, el Gobierno regional ya anticipó que iba a incentivar aquellas plazas de difícil cobertura en turno de tarde que no se hayan podido cubrir en los últimos tres meses y que establecerá un programa específico de fidelización de residentes en Medicina de Familia y Pediatría de Atención Primaria, por ser especialidades deficitarias, y se les ofrecerá cuando terminen su formación un contrato de tres años.

En cualquier caso, desde el comité de huelga se han tildado de insuficientes las medidas, recordado además la falta de cumplimiento de los acuerdos adquiridos en anteriores ocasiones por parte de la Comunidad, y se ha reiterado la necesaria "lógica" remuneración para detener la "hemorragia" de médicos y pediatras.

"Nos estamos jugando algo más gordo que una huelga. Los profesionales han aguantado demasiado y ahora asistimos a sublevación médica porque no van a permitir que se siga deteriorando el cuidado de sus pacientes de Atención Primaria y es por lo que están fuertes porque quieren ejercer como saben que pueden hacerlo y dando la calidad que saben que pueden dar", ha defendido en varias ocasiones la secretaria general del sindicato Amyts.

En cifras, el comité de huelga planteó como condición para recuperar la confianza y desconvocar los paros para los casi 5.000 profesionales que la Consejería de Sanidad pusiera sobre la mesa de negociación 42 millones de euros, 12 para cubrir el pago del turno de tarde y el resto para complementos económicos. A partir de esta medida, han recalcado la necesidad de un incremento del presupuesto de Atención Primaria, hasta alcanzar el 25% del total de la inversión sanitaria, además de garantizar los tiempos de agenda que permitan una atención de calidad.