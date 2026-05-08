El Comité de Huelga Médica califica de "decepcionante" la reunión con la Consejería de Sanidad

Archivo - Archivo.- Varias personas durante una concentración, frente a la Consejería de Sanidad - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid ha calificado de "decepcionante" la reunión de este viernes con la Consejería de Sanidad para abordar la situación provocada por los paros indefinidos intermitentes de este colectivo para reclamar un Estatuto Marco propio y las reivindicaciones de estos profesionales.

En concreto, responsables de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) han mantenido una reunión a primera hora de la mañana con representantes del Comité de Huelga, integrado por los sindicatos Amyts, SIME, MUD y AME.

"Ha sido una reunión muy corta, francamente muy decepcionante, después de más de dos meses y medio desde la primera, en la que se quedó que nos entregarían el acta y un calendario de reuniones que no se ha producido", ha explicado la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, en declaraciones a los medios tras la reunión.

En concreto, ambas partes ya mantuvieron una reunión el pasado 11 de febrero como primer paso formal de interlocución autonómica y, aunque la reivindicación central de la huelga depende del Ministerio de Sanidad, desde el Comité de Huelga se subraya que buena parte de las mejoras laborales que reclaman los facultativos en Madrid son competencia directa de la Consejería.

"Teníamos unas expectativas mayores porque creemos que los problemas de los médicos y de los facultativos en la Comunidad de Madrid tienen muchos puntos de mejora que se pueden implementar desde la propia Comunidad", ha explicado Hernández.

Según ha indicado, desde el Comité de Huelga han hecho llegar a los responsables de la Consejería su "documento de máximos" en cuanto a sus reivindicaciones, con peticiones "tan lógicas como el pedir una mesa de negociación propia de médicos y facultativos a nivel autonómico". "Creemos que lo coherente sería empezar dando ejemplo", ha alegado.

En un encuentro el pasado 12 de marzo con la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), uno de los convocantes a nivel nacional, la consejera de Sanidad trasladó su apoyo a la creación de un Estatuto Marco propio para médicos y reclamó al Ministerio que impulse un proceso de negociación "real" con todos los profesionales, incluidos los médicos, como interlocutores directos en la negociación de sus condiciones laborales, habilitando un espacio propio en el que se incluya a sus representantes.

Además, en ese documento también figuran otras peticiones "que vienen desde" la huelga convocada a nivel regional en 2023 como el pago de la hora de guardia o reivindicaciones que afectan a Atención Primaria, Atención Extrahospitalaria, MIR o profesionales de centros de gestión indirecta. "Son peticiones lógicas", ha remarcado la portavoz del sindicato.

Así, Hernández ha recordado que la Consejería "lleva anunciando a lo largo de más de un año que va a haber mejoras en esa hora de guardia" de atención continuada pero los médicos y facultativos que trabajan en la Comunidad siguen siendo de los peor pagados tanto en hora diaria como en los fines de semana. En cualquier caso, ha apuntado que esperan que esto se resuelva en breve.

Tras tres semanas de huelga intermitente desde febrero, con una semana de paro al mes en esta primera fase, se mantiene en cualquier caso la convocatoria hasta junio: del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

La Consejería cifró en más de 12,8 millones de euros el impacto en la sanidad madrileña de la huelga de médicos desde diciembre hasta final de abril, con 8.148 cirugías, 167.114 consultas y 17.321 pruebas suspendidas, según los datos facilitados por el departamento que dirige Fátima Matute.

En el caso de la Comunidad, la convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón).

RECLAMACIONES

Desde el Comité de Huelga se reclama un nuevo modelo de carrera profesional, "abierto y permanente, que incluya formación especializada, méritos objetivos, quinto nivel y sistemas de homologación flexibles" o el respeto a la singularidad y responsabilidad del desempeño médico, "con diferenciación retributiva A1/A2 y mantenimiento de requisitos de titulación y categoría".

También la jubilación anticipada aplicando coeficientes reductores por penosidad y riesgos laborales, la subida del pago por guardias al 175% y extensión de la autocobertura, asegurando voluntariedad y remuneración de jornada complementaria, el complemento transitorio por la pérdida de la paga extra de 2010, abonado en junio y septiembre.

Reclaman igualmente igualdad en la valoración de servicios en todos los centros, equiparación del Hospital Gómez Ulla con Sermas en retribuciones y movilidad, eliminando la brecha por exclusividad, mejoras retributivas para residentes (complemento autonómico por formación, incremento progresivo, inclusión en programas especiales y bolsa de rotaciones externas) y, para Odontología de Atención Primaria, límites de cupos, dimensionamiento de agendas, recursos mínimos, y mejoras retributivas por productividad, turnos de tarde y sobrecarga.