El Comité Madrileño de Transporte urge al Ayuntamiento regular tuk-tuk y alerta de competencia desleal con taxis y VTC

Turistas en tuk tuk en la calle Mayor, a 8 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Madrileño de Transporte por Carretera, reunido este lunes en la sede de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, ha instado al Ayuntamiento de Madrid a regular de forma específica la actividad de los tuk-tuk en la capital y a evitar que operen de manera irregular como transporte de viajeros.

La petición se ha trasladado en el marco de la presentación del Plan de Inspecciones de Transporte para 2026 al consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, según han informado fuentes del Gobierno regional.

El órgano considera que la proliferación de estos vehículos, que en muchos casos ofrecen servicios similares a los del taxi o los VTC, está generando una situación de inseguridad jurídica y "competencia desleal" frente a los operadores que sí cumplen con la normativa vigente.

A su juicio, los tuk-tuk pueden tener encaje como actividad turística o recreativa, pero no pueden ejercer de facto como transporte público discrecional de viajeros sin la correspondiente autorización administrativa.

Por ello, el Comité ha reclamado al Consistorio madrileño que clarifique el marco normativo, establezca criterios homogéneos y refuerce los mecanismos de control para evitar prácticas irregulares.

Esta petición, han indicado desde el Ejecutivo autonómico, se enmarca en la estrategia de supervisión y control prevista en el Plan de Inspecciones de Transporte para 2026, "que reforzará la vigilancia sobre el transporte de viajeros por carretera en la región, con especial atención a aquellas actividades que puedan estar desarrollándose al margen de la normativa".

AYUNTAMIENTO TRABAJA EN ELLO

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ya trabaja en la regulación de los tuk tuk porque, según indicó el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el mes de enero, si las cosas no se hacen adecuadamente no se hace "ningún bien al turismo". "Seguiremos persiguiendo un fenómeno que perjudica no sólo la imagen de la ciudad sino su propio funcionamiento", trasladó en declaraciones a los periodistas.

Además, en varias ocasiones el Gobierno municipal ha recordado que los tuk tuk pueden circular por la ciudad de Madrid pero tienen que hacerlo conforme al reglamento de circulación y, por tanto, "no puede estacionar en muchos de los lugares en los que está estacionando ahora y que son muy visibles", como alrededor del mercado de San Miguel o en la puerta del Palacio Real.

En este sentido, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, se ha pronunciado también en los últimos meses sobre la situación de los tuk-tuk en la ciudad, "aludiendo a la necesidad de reforzar el control de este tipo de vehículos y de garantizar que su actividad se ajuste al marco regulatorio vigente, en coordinación con el resto de modos de transporte".