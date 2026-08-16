La compañía Pablo Méndez estrenará en Fuenlabrada 'Miscelánea', un espectáculo inmersivo de circo, tecnología y fantasía

Cartel del espectáculo 'Miscelnea' que llegará a Fuenlabrada en Navidad de la mano de la compañía Pablo Méndez Performances - PABLO MÉNDEZ PERFORMANCES

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía Pablo Méndez Performances estrenará en Fuenlabrada 'Miscelánea', su nueva gran producción original, un espectáculo inmersivo para todos los públicos que combina circo contemporáneo, teatro visual, música, tecnología y fantasía en una gran carpa circular.

El espectáculo se instalará en el Parque Ferial de Fuenlabrada del 27 de noviembre al 10 de enero, coincidiendo con las fiestas navideñas, según traslada el Consistorio en un comunicado. La presentación oficial del espectáculo se celebrará este lunes, a las 12 horas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento.

'Miscelánea' parte de la experiencia de 'Nymeria', su anterior producción, para adentrarse en un nuevo universo escénico. El proyecto nació precisamente de la idea de transformar un espectáculo concebido para un escenario frontal en una experiencia inmersiva dentro de una gran carpa circular, con un escenario 360 grados.

Así, 'Miscelánea' reunirá criaturas extraordinarias, ecosistemas bioluminiscentes, escenografías envolventes, acrobacias aéreas, visuales inmersivos y música original, según explica la propia compañía.

La producción incorporará además proyecciones 4D, música en directo y diferentes efectos de iluminación, sonido y humo escénico, dentro de una puesta en escena de gran formato. El espectáculo está pensado para espectadores de todas las edades.