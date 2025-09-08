Compartir vivienda en Madrid cuesta un 10,2% más que hace un año y marca 585 euros mensuales en julio

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de alquiler de una habitación en Madrid registró una media de 585 euros mensuales en julio, un 10,2% más que en el mismo mes del pasado año, con solo cuatro distritos en los que el promedio baja de 500 euros.

De este modo, compartir vivienda en la región cuesta de media un 46,7% más que hace tres años (desde 2022) y un 54,3% más respecto a hace cinco años (2020), según el estudio a mitad año de 'Viviendas compartidas en España en 2025', basado en los precios de la vivienda en alquiler del mes de julio de los últimos 10 años, del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Así, los precios medios de las habitaciones en apenas un año se incrementaron un 10,2%, pasando de los 531 euros al mes en julio de 2024 a los 585 euros al mes de julio de 2025.

"El precio de la vivienda compartida se encarece a un ritmo vertiginoso, reflejando la fuerte tensión que atraviesa el mercado del arrendamiento. Hoy, alquilar una habitación supera de media los 500 euros, lo que convierte esta modalidad en algo más que una elección: para miles de personas incapaces de asumir el coste de una vivienda completa, es prácticamente la única vía de acceso al alquiler", ha subrayado María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

A nivel de autonomías, el precio interanual solo desciende en dos, Asturias (-0,8) y Navarra (-6,1%), mientras que Baleares mantiene los precios. Los mayores incrementos se dan en Castilla y León (13,5%) y La Rioja (12,6%), por delante de Madrid, que se sitúa en el tercer puesto. Por su lado, las subidas más bajas se dan en Cantabria (0,1%) y Región de Murcia (0,3%).

En cuanto a los precios, son cuatro las comunidades con un precio por encima de los 500 euros al mes en julio de 2025 y son: Cataluña con 618 euros/mes; Madrid con 585 euros/mes; País Vasco con 583 euros/mes, Baleares con 558 euros/mes. Mientras, las Comunidades con los precios más bajos son Extremadura con 251 euros/mes; Castilla-La Mancha con 289 euros/mes; y Región de Murcia con 314 euros/mes.

En los últimos cinco años, el incremento del precio de las habitaciones se ha disparado por encima de un 40% en once comunidades: País Vasco (66,5%), Comunitat Valenciana (60,6%), Cataluña (56,6%), Madrid (54,3%), Canarias (54,1%), Galicia (49,5%), Castilla y León (48,5%), Andalucía (47,9%), Baleares (46,6%) y Región de Murcia (40,6%).

POR CIUDADES

En 39 de las 49 ciudades con variación interanual ha aumentado el precio medio de las habitaciones respecto al año anterior y nueve de ellas están por encima del 10%: Castellón de la Plana (21,9%), Jaén (18,3%), Burgos (16,5%), Moncada (15,7%), Talavera de la Reina (13,0%), Almería (11,9%), Logroño (11,0%), Leganés (10,2%) y Madrid (10,2%).

Por otro lado, las tres ciudades con los mayores descensos son Burjassot (-16,4%), Pamplona (-11,6%) y Badajoz (-6,0%).

Las once ciudades con el precio por encima de los 500 euros al mes son Sant Cugat del Vallès con 708 euros/mes; Bilbao con 646 euros/mes; Barcelona con 643 euros/mes; Madrid con 604 euros/mes; Palma de Mallorca con 574 euros/mes; Villaviciosa de Odón, con 556 euros/mes; L'Hospitalet de Llobregat con 555 euros/mes; San Sebastián de los Reyes, con 515 euros/mes; Cerdanyola del Vallès, con 513 euros/mes; Málaga, con 507 euros/mes; y Getafe, con 501 euros/mes.

Por otro lado, las ciudades con los precios por debajo de los 300 euros/mes son Alcoy, con 231 euros/mes; Cáceres, con 240 euros/mes; Badajoz, con 245 euros/mes; Ponferrada, con 260 euros/mes; y Talavera de la Reina, con 268 euros/mes.