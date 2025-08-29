Complicaciones en las salidas de Madrid por la A-1, A-3 y A-5 en última operación de tráfico agosto

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La operación especial de tráfico puesta en marcha la tarde de este viernes con motivo del último fin de semana de agosto ha arrancado en las carreteras de la Comunidad de Madrid con normalidad circulatoria, aunque dos accidentes en la A-3 y A-5 provocaban complicaciones y había pequeñas retenciones en la A-1.

En concreto, a las 18.00 horas, poco después del inicio de la operación salida, se registraban complicaciones en la A-3, a la altura de Rivas, por un accidente que generaba unos dos kilómetros en ambas direcciones, según la Dirección General de Tráfico (DGT) recogida por Europa Press.

Además, otro accidente registrado en la A-5, a la altura de Arroyomolinos, ha obligado a cortar el carril izquierdo, lo que ha originado retenciones de hasta tres kilómetros.

Al margen de ello, había también pequeñas retenciones en la A-1, a la altura del Circuito del Jarama, en la salida de la capital.

La DGT espera 856.000 desplazamientos en las carreteras de la Comunidad de Madrid durante el último dispositivo especial del verano que ha arrancado a las 15.00 horas de este viernes y se prolongará hasta la medianoche del domingo 31 de agosto

En esta operación, en la que se prevé que se produzcan 5.060.000 movimientos de largo recorrido en todo el país, coincidirán los movimientos de retorno que serán escalonados entre los días que preceden a este fin de semana y el propio fin de semana, principalmente el domingo 31 de agosto, desde las zonas turísticas de costa y descanso hacia los grandes núcleos urbanos, con movimientos de salida que se produzcan también durante el fin de semana, principalmente hacia zonas turísticas de costa y los habituales de un fin de semana estival.

Además, durante estos días también está previsto que siga produciéndose una importante afluencia de vehículos en los principales ejes y pasos fronterizos por el retorno hacia países europeos de residencia habitual.