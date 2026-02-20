La compraventa de viviendas sube un 5,7% en la Comunidad de Madrid durante 2025, con un total de 81.681 operaciones

Archivo - Escaparate de anuncios de viviendas, a 4 de agosto de 2023, en Madrid (España). La compraventa de vivienda en España disminuye un 6,4% interanual por el retroceso de las operaciones sobre los inmuebles usados, según el Instituto Nacional de Esta - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas ha subido un 5,76% en la Comunidad de Madrid durante 2025 con un total de 81.681 operaciones, según los datos de publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, la compraventa de viviendas usadas en la región creció un 5,21% el año pasado, hasta las 63.858 operaciones, mientras que las transacciones realizadas sobre pisos protegidos bajaron un 10,9%, hasta las 4.324 operaciones.

En total, la compraventa de viviendas libres en la Comunidad de Madrid subió un 6,88% en 2025, hasta las 77.357 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas nuevas creció un 7,76%, hasta 17.823 transacciones.

Todas las comunidades autónomas incrementaron en 2025 sus operaciones de compraventa de viviendas. Los mayores ascensos se dieron en Castilla y León (+18,9%), Castilla-La Mancha (+17,8%), La Rioja (+16,3%) y Extremadura (+16,1%), mientras que los aumentos más moderados se los anotaron Navarra (+2,2%), Canarias (+4,5%) y Madrid (+4,8%).

DATOS DEL MES DE DICIEMBRE EN LA REGIÓN

La compraventa de viviendas en la Comunidad de Madrid en diciembre ha caído un 4,9% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 7,87% a nivel nacional), hasta un total de 5.734 operaciones, aunque la tasa interanual mejora respecto a la anotada el mes anterior, con 4,49 puntos más.

A pesar de la caída, las 5.734 compraventas de viviendas suponen el tercero mejor dato de este índice en un mes de diciembre en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en diciembre en la Comunidad de Madrid, 5.492 se realizaron sobre viviendas libres y 242 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 1.050 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 4.684 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En diciembre se realizaron un total de 10.247 operaciones sobre viviendas. Además de las 5.734 compraventas, 2.167 fueron herencias, 275 donaciones y 11 permutas.

En total, durante diciembre se transmitieron en Madrid 18.560 fincas urbanas a través de 10.058 compraventas, 3.117 herencias, 421 donaciones, 16 permutas y 4.948 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 539 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 136 herencias, 248 compraventas, 23 donaciones, tres permutas y 129 operaciones de otro tipo.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la compraventa de viviendas registró en 2025 un aumento del 11,5%, su mayor alza desde 2022, hasta un total de 714.237 operaciones, su mayor cifra en 18 años.

Con este repunte anual, la compraventa de viviendas encadena dos años consecutivos de ascensos después de haber repuntado un 9,7% en 2024. La compraventa de viviendas no superaba las 700.000 operaciones desde el año 2007, cuando se efectuaron más de 775.000 compraventas.

El repunte de la compraventa de viviendas en 2025 se ha debido al incremento tanto de las operaciones sobre pisos de segunda mano como al de las compraventas de viviendas nuevas.

En concreto, en 2025 se efectuaron 558.327 compraventas sobre viviendas usadas, un 10,3% más que en 2024 y récord histórico de la serie, mientras que las operaciones sobre pisos nuevos avanzaron un 16,1%, hasta las 155.910, su mayor cifra desde el año 2011.

El 93,2% de las viviendas transmitidas por compraventa durante el año pasado fueron viviendas libres y el 6,8%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres subió un 12,3% en 2025, hasta las 665.866 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas avanzó un 1,8%, hasta sumar 48.371 transacciones.