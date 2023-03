La Comunidad abrirá en verano el octavo centro de salud de Alcorcón en Parque Oeste, que dará cobertura a 13.500 vecinos

ALCORCÓN, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid abrirá este verano el octavo centro de salud del municipio de Alcorcón, ubicado en Parque Oeste, que atenderá a 13.500 vecinos del barrio.

"Es una excelente noticia para todos los alcorconeros", ha señalado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien ha presentado este martes por la tarde en las instalaciones de este barrio "joven y pujante" que se encuentra en "pleno crecimiento".

Ahora los ciudadanos de esta zona tienen cerca, a tres minutos en coche y a quince minutos andando, el Hospital público Fundación Alcorcón y el Centro de Salud Miguel Servet, pero este, según ha señalado Ayuso, va a suponer "un gran salto de calidad". "Una de las mejores sanidades del mundo estará a su entera disposición a través de este centro moderno, tan luminoso, calido y espacioso", ha señalado.

El Gobierno regional ha invertido seis millones de euros en las obras ya finalizadas de este recinto público, que ofrecerá atención sanitaria a la nueva Zona Básica de Salud de Parque Oeste. El edificio se ubica en una parcela de cesión municipal y cuenta con 2.870 metros cuadrados, distribuido en una planta asistencial, más un semisótano de instalaciones de suministros.

En el arranque de actividad la plantilla del centro estará formada por 20 profesionales: siete médicos de Familia, seis enfermeras, dos pediatras, una matrona y cuatro administrativos.

DISPONDRÁ DE 18 CONSULTAS

Dispondrá de 18 consultas: seis de Medicina de Familia, ocho de Enfermería, dos de pediatría y otras dos de uso polivalente, además de consulta de Matrona y Sala de Preparación al Parto, de Ecografía, de Cirugía Menor, de Extracciones y Urgencias; de Técnicas y Curas; Unidad de Atención al Usuario o zona administrativa, y áreas de servicio.

Las prestaciones y el edificio están dimensionadas en función de la población del barrio. De hecho, se han creado para ofrecer nuevos servicios asistenciales, y de acuerdo con el incremento poblacional, espacios para Salud Bucodental, Fisioterapia y Trabajo Social.

"Como no me canso de repetir no tenemos que esperar a que la salud nos dé ningún aviso, tenemos que ser proactivos y cuidarnos y estar siempre pendientes. Aquí en cuando la Atención Primaria realiza un trabajo excepcional puesto que el 90% de los problemas de salud pasan por ella", ha trasladado Ayuso, para a continuación apuntar a que la región "asume cada año más de 50 millones de consultas". Por ello, ha defendido "la vital importancia de contar con una AP eficaz y cercana".