La Comunidad acometerá obras de mantenimiento en el Ramón y Cajal y centros asociados por casi 1,2 millones

Archivo - Entrada de Urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid acometerá obras de mantenimiento en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, centros de especialidades y centros de salud mental adscritos al mismo, centradas especialmente en la renovación de las instalaciones eléctricas y de climatización.

El centro hospitalario, inaugurado en 1977, hace casi medio siglo, afronta desde el pasado mes de abril una gran obra de rehabilitación integral de fachadas y envolvente, con mejoras energéticas y de seguridad, y ahora continuará avanzando en su renovación y modernización.

Para ello, el Gobierno regional acaba de licitar un contrato de conservación y mantenimiento de los edificios por valor de 1.197.792,9 euros (IVA incluido) y un plazo de un año, prorrogable por otro, según la documentación consultada por Europa Press.

Los trabajos abarcarán el conjunto de elementos, espacios e infraestructuras del hospital y centros adscritos: Centro de Especialidades Pedro González Bueno, Centro de Especialidades Emigrantes, Centro de Salud Mental de Hortaleza, Centro de Salud Mental de San Blas y Centro de Salud Mental Barajas.

Se incluirá la totalidad de las instalaciones, entre ellas, de forma específica, las instalaciones eléctricas y de climatización, con el fin de garantizar tanto su correcto funcionamiento como su actualización permanente, asegurando en todo momento el cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad y de la normativa vigente aplicable.

Desde el centro hospitalario se ha destacado que la conservación y mantenimiento de las de instalaciones de estos edificios "no es una mera conveniencia, sino una necesidad imperiosa y prioritaria que asegura la continuidad del servicio público sanitario, garantizando tanto el cumplimiento de la normativa vigente como la salvaguarda de un servicio crítico para el funcionamiento del hospital".

En este sentido, se recuerda que un fallo eléctrico en un hospital puede comprometer la operatividad de áreas críticas tales como quirófanos, unidades de cuidados intensivos y otros servicios asistenciales esenciales, "afectando gravemente la capacidad de respuesta del centro y poniendo en riesgo la vida de los pacientes".

En la misma línea, reseña que se trata de "una obligación legal y técnica indispensable para garantizar la seguridad de los pacientes, del personal sanitario y de los equipos críticos necesarios para la prestación del servicio, y asegurar la continuidad de la actividad asistencial y no asistencial propia del hospital".

REHABILITACIÓN DE LA FACHADA

Las obras de rehabilitación de las fachadas, que arrancaron en abril, cuentan con una inversión de 14,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 11 meses y medio. En total, se instalarán 2.236 ventanas, que equivaldrían a 3,13 kilómetros si se pusieran en fila, y 60,2 kilómetros de placas para recubrir las fachadas, equivalentes a 43.000 metros cuadrados de superficie.

El proyecto contempla cuatro actuaciones: la primera, en el edificio principal del Ramón y Cajal, en la que se abordarán, entre otras, la mejora de las condiciones térmicas o la renovación de la carpintería de aluminio y los vidrios de las ventanas.

La segunda tendrá lugar en las instalaciones que el hospital tiene en el apeadero de Renfe Cercanías, con medidas como la colocación de un nuevo revestimiento metálico. La parte que da a los andenes de la estación será tratada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). En este caso, el Ejecutivo autonómico también colocará un nuevo revestimiento metálico.

La tercera incluye el remozamiento de las cubiertas interiores del patio sur izquierdo del edificio principal y la cuarta afectará a las marquesinas de la zona de consultas externas.