La Comunidad acusa al Gobierno de "atacar a los artistas" tras la retirada de España de Eurovisión si participa Israel

Archivo - El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, interviene durante la presentación de la programación de Hispanidad 2024, en la Real Casa de Correos, a 10 de julio de 2024, en Madrid (España). Durante el ac - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha acusado al Gobierno de España de "atacar a los artistas" tras la retirada de España del Festival de Eurovisión 2026 si participa Israel.

Lo ha manifestado este martes desde el Café La Palma después de que el Consejo de Administración de RTVE haya aprobado la propuesta del presidente, José Pablo López, de retirar a España del Festival de Eurovisión, que se celebrará en Viena (Austria).

"Yo no entiendo por qué este Gobierno ataca constantemente a los artistas. Todos los pasos que dan van encaminados a minusvalorar el trabajo de los artistas, que son trabajadores de la cultura", ha defendido en declaraciones a Europa Press.

De Paco ha censurado que el Ejecutivo central "ataque" la participación de España en un festival de "la envergadura y de la importancia como es Eurovisión" para solucionar "un problema que es diplomático".

"Yo exijo al Gobierno que deje de atacar a los artistas de la misma manera que tiene que dejar de atacar a los deportistas. Aquellos temas que hay que solucionar por vía diplomática que lo hagan de esa manera", ha insistido.

El consejero madrileño también ha criticado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha expresado su agradecimiento a RTVE por "escuchar el clamor de la calle". "El ministro Urtasun que se dedique a intentar defender su ideología y sus ideas, que es lo que está haciendo, pero no atacando al ecosistema cultural que no le hace ninguna falta", ha concluido.