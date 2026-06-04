La Comunidad acusa al Gobierno central de "no destinar fondos" a la climatización de los centros educativos

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, durante un Desayuno Madrid, en el Auditorio Meeting Place, a 2 de junio de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Press. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha acusado al Gobierno central de "no destinar fondos" a la climatización de los centros educativos y ha vuelto a defender su inversión a sus infraestructuras.

Así lo ha expresado este jueves en la sesión al control del Gobierno en la Asamblea de Madrid, donde ha cargado contra el PSOE por dejar en "un anuncio" los 200 millones de euros del plan de adaptación climatológica de los colegios que planteó en 2022.

"Eso es lo que les interesa de la climatización de las aulas y del calor, que es la misma canción con la que vienen ustedes todo el verano. Pero ustedes los deberes y los fondos desde luego no los destinan a eso, los destinan a otras cosas", ha lanzado.

Previamente, el parlamentario socialista Esteban Álvarez ha criticado a Zarzalejo por su expresión "cuando hace calor, hace calor". Ha reclamado tomar medidas porque hay centros que "están dando clase a 25 personas en un aula de unos 40 metros cuadrados".

Zarzalejo ha contestado con que hizo esa declaración después de destacar que el Gobierno regional ha invertido 17 millones de euros en este curso a la climatización de los colegios y 44 desde que arrancó la legislatura.

"La señora (Pilar) Alegría, después de que se le echaran encima todos los expertos, porque los fondos MMR no los quiso a la climatización de las aulas, anunció ese maravilloso anuncio de los 200 millones y desde luego se quedó ahí, en anuncio", ha lamentado.