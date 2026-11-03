Comunidad adjudica de emergencia 120.000 dosis contra la gripe por problemas de suministro del proveedor inicial

Archivo - Una mujer se vacuna durante el inicio de la campaña de vacunación de la gripe - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha adjudicado por casi un millón de euros un contrato de emergencia para adquirir 120.000 dosis de la vacuna contra la gripe ante la imposibilidad del proveedor inicial de entregar en el plazo previsto una nueva remesa para la campaña de vacunación 2026-2027, que comenzó el pasado 5 de octubre.

La contratación busca evitar una interrupción de la campaña y atender a las personas que ya tienen cita en los centros de vacunación, especialmente en Atención Primaria. Para ello, la Administración regional ha recurrido a Seqirus Spain, que ha confirmado la disponibilidad de las dosis y su entrega durante la semana del 19 al 23 de octubre, según recoge la documentación que justifica la contratación de emergencia, adelantada por al 'Cadena Ser' y consultada por Europa Press.

El origen de esta decisión está en los problemas de suministro del contrato adjudicado el pasado 31 de julio a Viatris Pharmaceuticals para la adquisición de 540.000 dosis. Las condiciones establecían que la empresa debía disponer del 80% de las vacunas para su suministro al menos siete días naturales antes del inicio de la campaña. El 20% restante se entregaría una vez iniciada, de acuerdo con las necesidades de Salud Pública.

Sin embargo, a 16 de octubre la compañía había entregado 242.680 dosis, el 44,95% de las adquiridas, en dos remesas de 123.400 y 119.280 unidades. La siguiente entrega, de 119.800 dosis, estaba prevista para esta semana.

UNA PRESENTACIÓN ALTERNATIVA DESCARTADA

El pasado 7 de octubre, dos días después del arranque de la campaña de vacunación, Viatris comunicó por correo electrónico que no podía suministrar la presentación original de la vacuna en el siguiente envío y propuso sustituirla por otra presentación de Influvac, en jeringa precargada con aguja.

La Dirección General de Salud Pública descartó esa alternativa tras revisar las condiciones del contrato. El pliego excluye las jeringas precargadas con aguja fija que no sean compatibles con dispositivos de seguridad que recubran la aguja después de su uso, destinados a prevenir pinchazos accidentales entre el personal sanitario.

El 13 de octubre, la Administración regional requirió de forma urgente a la empresa que comunicara formalmente si podía cumplir todas las condiciones exigidas. Tres días después, la adjudicataria confirmó por escrito que no le resultaba posible entregar las 119.800 dosis programadas.

La compañía atribuyó esta situación a problemas técnicos que habían afectado a la capacidad de producción del fabricante. Según su explicación, estos estaban relacionados con cambios en la composición de las cepas de la vacuna comunicados por la Organización Mundial de la Salud con un retraso significativo respecto a años anteriores.

CONTINUIDAD DE LA CAMPAÑA

Ante esta situación, la Comunidad ha recurrido a la contratación de emergencia al considerar que una licitación, incluso por la vía de urgencia, no permitiría disponer de las vacunas a tiempo para garantizar la continuidad de la campaña desde este lunes.

Las 120.000 dosis adquiridas a Seqirus corresponden a Flucelvax, una vacuna producida mediante cultivo celular cuyas características, según la documentación del expediente, permiten atender a los mismos grupos de población a los que se destinaban las dosis pendientes.

En concreto, se administrarán a menores de entre 6 y 23 meses y a personas de entre 8 y 59 años con factores de riesgo, entre ellos determinadas enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas, respiratorias o renales.

Salud Pública justifica la necesidad de mantener la vacunación sin interrupciones para que estos grupos alcancen una protección suficiente antes de que aumente la circulación del virus y se llegue al umbral epidémico.

Seqirus, que ya era adjudicataria de otro lote del acuerdo marco de vacunas contra la gripe, confirmó el 16 de octubre que podía suministrar las unidades solicitadas entre el 19 y el 23 de octubre. Esta entrega permitirá atender las citas programadas, especialmente en los centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, que administran habitualmente alrededor del 85% de las vacunas de la campaña.

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Desde la Consejería de Sanidad han subrayado a Europa Press que ninguna persona se ha quedado sin vacuna ni ha visto modificada su cita para vacunarse contra la gripe. Tampoco ha sido necesario reprogramar ni modificar la planificación de la campaña de vacunación por el exhaustivo seguimiento que el equipo técnico de la Dirección General de Salud Pública hace de la recepción y distribución de vacunas de gripe a los centros sanitarios", han subrayado desde el departamento que dirige Fátima Matute.

Las mismas fuentes han explicado que, "ante la detección temprana" de una próxima falta de suministro de un tipo de vacuna de gripe, desde Salud Pública se contactó con varias empresas para conseguir el suministro de 120.000 dosis de vacuna y su distribución a los centros sanitarios en esa misma semana.

En este contexto, han precisado que se gestionó un contrato de emergencia con el único laboratorio que confirmó el suministro de las 120.000 dosis de vacuna que se necesitaban, por un importe de 936.000 euros. "El impacto económico final va a estar determinado por las penalidades que se aplicarán al adjudicatario inicial de esta vacuna frente a la gripe en relación al importe del contrato de emergencia", han añadido.

Igualmente, han reseñado que la compañía que incumplió el plazo de entrega es una de las empresas seleccionadas por el Gobierno central para el suministro de vacunas en el Acuerdo Marco con el Ministerio de Sanidad. "Las vacunas están absolutamente garantizadas", han remarcado.