Comunidad advierte de que la gripe seguirá en aumento por Navidad pero remarca que no se detecta aumento de "gravedad"

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha advertido este lunes que la incidencia de la gripe en la región seguirá creciendo en las próximas dos semanas, especialmente con motivo de las reuniones masivas por las fiestas navideñas, y ha llamado a adoptar las medidas de protección individual recomendadas, aunque ha remarcado que "afortunadamente" el incremento de casos no se está traduciendo en un incremento de la gravedad en los ingresos.

En declaraciones a los medios en una farmacia de Madrid para presentar el reparto de kits de toma de muestras del Programa de cribado de prevención del Cáncer de Colon y Recto (Prevecolon), la máxima responsable de la Sanidad madrileña

Así, la consejera madrileña ha llamado a atender las recomendaciones de protección individual recomendadas desde el Ejecutivo regional y reforzarlas durante las fechas navideñas, cuando es habitual las reuniones con mayor número de personas congregadas en espacios cerrados.

"En estas dos semanas van a aumentar el número de contagios y sobre todo vienen las navidades, con reuniones en sitios cerrados, exaltación de la amistad", ha advertido Matute, que ha recalcado que este incremento en los casos de gripe se está dando a nivel mundial.

En este sentido, ha apuntado que se ha detectado, además de la circulación del virus habitual de la gripe (H1N1), el incremento de la circulación de la variante 'k' del virus H3N2, más contagiosa. "Eso hace que la gente se contagie más. Sobre todo se han contagiado los niños menores de 14 años y eso hace que contagie a los papás, a los abuelos, y por eso es muy importante la vacunación", ha apuntado.

En la Comunidad, desde este lunes está recomendado el uso de las mascarillas en todos los hospitales y centros de salud de la región, que se suman a las residencias donde está aconsejada su utilización desde el pasado jueves con el objetivo de aumentar la protección frente a la gripe y donde se ha incrementado la limpieza.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico recuerda la importancia de que todas las personas que presenten síntomas respiratorios usen la mascarilla cuando se encuentren en medios de transporte públicos o espacios como centros comerciales, o cuando estén en presencia de población vulnerable. También se aconseja el lavado frecuente de manos, con al menos 20 segundos.

En el caso de transporte público o sitios cerrados donde suele ser habitual una acumulación de personas, la consejera ha recordado que "moralmente" es aconsejable usar mascarilla si se presentan síntomas o para personas vulnerables, aunque de momento no se contempla adoptar ninguna recomendación en términos generales.

En este sentido, la Comunidad de Madrid reitera que la vacunación sigue siendo la medida más eficaz para evitar las complicaciones graves de la gripe, y que todas las personas con síntomas respiratorios deben extremar las precauciones para frenar la transmisión del virus. Hasta el momento, 1,2 millones de personas en la región se ha inmunizado, según los datos de la Consejería.

El Hospital público Enfermera Isabel Zendal de la capital está habilitado desde el pasado 28 de noviembre como punto de vacunación contra la gripe para adultos, sin necesidad de cita previa, en horario de 8.30 a 20.30 horas, de forma ininterrumpida, de lunes a viernes.

La inmunización está especialmente dirigida a los mayores de 60 años, trabajadores del sector sanitario y sociosanitario y pacientes crónicos, pero también se aconseja a embarazadas; enfermos con patología crónica cardiovascular, respiratoria, renal, diabetes; cuidadores de personas vulnerables; fumadores, y docentes de Educación Infantil. En el caso de la población menor de 18 años, deberá seguir realizándose en los centros de salud.