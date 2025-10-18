Comunidad afea a García criticar el viaje de Ayuso: "Cuando eres feliz te alegras de las cosas buenas que hace la gente"

Archivo - La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute,. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

"Está dándose una paliza trabajando por los madrileños, por todas las consejerías y por mejorar nuestros servicios", defiende a Matute

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha afeado a la ministra del ramo, Mónica García, criticar el viaje institucional de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a Austin, Texas.

"Cuando eres feliz te alegras de las cosas buenas que hace la gente para la población", ha espetado Matute tras visitar el festival Lafora Fest, desde donde ha afirmado a los medios de comunicación que la mandataria autonómica está "dándose una paliza trabajando por los madrileños".

Mónica García reprochaba a Ayuso estar en su "enésimo viaje", que ha calificado de "huida de su responsabilidad", y ha deslizado que estaría "en un rancho" de Texas "vendiendo algún bien común de los madrileños".

Matute le ha expuesto que el trabajo que está acometiendo Ayuso es el de "internacionalizar todo lo bueno que se está haciendo" porque no se puede estar "encerrados y con esa imagen que está dando de España", de un "retroceso y un oscurantismo absoluto".

En contraposición Ayuso va a "hablar con compañías como Amazon, como Oracle, como Microsoft", las que pueden permitir "crecer" a las consejerías. "No solo traemos lo mejor que hay fuera sino que exportamos lo bueno que hacemos nosotros con lo cual, si eso le parece a alguien que está mal...", ha cuestionado Matute.

"Nuestra esperanza de vida es la mayor de Europa y eso es solo gracias a que tenemos una calidad sociosanitaria excelente, el bienestar social, el indicador mejor en nuestra vida media y en eso yo voy a trabajar y no en oír cantos de sirena que lo único que hacen es que se agrie el carácter el que lo dice", ha rematado.