La Comunidad afirma que recursos para menores "están al límite" y pide al Gobierno "no derivar su incompetencia"

Un migrante intenta cruzar a España desde Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este martes que los recursos de atención a menores extranjeros no acompañados "están al límite" y ha pedido al Gobierno de la nación que no "derive su incompetencia".

Lo ha trasladado en declaraciones a los periodistas desde Cadalso de los Videos, donde ha visitado el nuevo punto de asesoramiento laboral gratuito. Desde el lugar, el también portavoz del Gobierno autonómico ha criticado que todavía "no se ha producido ningún contacto" del Ejecutivo central con las comunidades autónomas tras la llegada de miles de migrantes marroquíes a Ceuta.

"Estamos viviendo un caos inmigratorio sin precedentes. Este Gobierno todo lo que toca lo convierte en un auténtico caos y desde luego no se puede derivar la incompetencia del Gobierno central ahora a las comunidades autónomas", ha trasladado.

Sobre los recursos para menores extranjeros no acompañados, ha afirmado que están "al límite" en todas las comunidades autónomas, también en Madrid, y ha insistido en que es el Gobierno de la nación el que tiene que poner "fin a ese caos migratorio" además de reprochar su falta de información.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que el Gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad.

Según ha precisado, se trata de una partida que se habilita desde el Ministerio de Hacienda hacia el Ministerio de Juventud e Infancia. Precisamente, fuentes del departamento que dirige Sira Rego han confirmado posteriormente que van a realizar la transferencia de este crédito extraordinario a Ceuta para la atención de urgencia de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran en la ciudad.