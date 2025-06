La Comunidad alerta del "eco internacional" de la "corrupción" de Sánchez: "Erosiona la marca España"

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha alertado este miércoles del "eco internacional" que está teniendo la "corrupción" vinculada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que es algo que "erosiona la marca España".

"No solo en la prensa internacional. Todas las embajadas de todos los países están informando a los distintos gobiernos de lo que está ocurriendo en nuestro país y que el editorial de un periódico como 'The Times' diga que es un presidente que no responde a principios y acorralado por la justicia, no pueden orgullecernos absolutamente a nadie", ha señalado el también portavoz del Ejecutivo autonómico en ruda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

Así, pese a trasladar su "preocupación" por este asunto, ha afirmado que lo que está mostrando la prensa internacional es "un reflejo de la realidad" al hablar de una corrupción que está siendo "propiciada, auspiciada y tapada" por Sánchez.

"Lo que está quedando claro es que (Sánchez) lo sabía y lo tapó. Lo sabía y permitió que la legislatura continuara como si no pasara nada. Es más, está dispuesto a que la legislatura continúe, lógicamente, porque sabe que cuenta con el apoyo de aquellos partidos independentistas que nada les va mejor que un Gobierno débil y rehén", ha reprochado.

Por otro lado, y después de que el presidente del Gobierno se haya referido a la dirigente regional, Isabel Díaz Ayuso, al afirmar que su Ejecutivo está "siendo investigado por el novio, por el hermano, vinculados con el fraccionamiento de contratos en los centros de formación profesional", el consejero le ha reprochado que debe "saber muy poco de lo que pasa en su familia y su Gobierno".

"Por muy sórdido que nos parezca lo que estamos viendo relacionado con (Santos) Cerdán o con (José Luis) Ábalos, el problema es la corrupción de Estado, que ha venido para quedarse con Pedro Sánchez", ha avisado.