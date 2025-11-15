La Comunidad alerta de que no se agotan los fondos destinados a negocios afectados por la ampliación del Metro

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, en una entrevista con Europa Press. - A. PEREZ MECA

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha alertado de que no se están agotando los fondos destinados a negocios afectados por la ampliación del Metro de la Línea 7B y la Línea 11 y ha indicado que seguirá con sus campañas de información para animar a solicitar las ayudas.

"Lo que hemos observado es que ni siquiera agotamos los fondos. Eso a nosotros nos da mucha rabia. A veces es porque este tipo de ayudas no se conocen y es curioso porque la directora general de Comercio (Marta Nieto) hace rutas para hablar sobre las ayudas", ha trasladado en una entrevista concedida a Europa Press.

Considera Albert que la gente "no sabe bien cómo presentarlo" o que les parece que "hay burocracia", pero ha insistido en que desde el Gobierno regional se han puesto a disposición de los locales para que presenten las solicitudes.

"Como se van a seguir produciendo obras, animamos a todos los comercios que se vean afectados a que soliciten estas ayudas. Hay recursos suficientes para concederlas y es una pena que, ya que se ponen esos fondos, al final no se ejecutan al 100%", ha manifestado.

La consejera madrileña ha recalcado que el compromiso de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, es que cada vez que una obra de la Administración regional tuviera efectos sobre el comercio, el Gobierno autonómico "tiene la obligación de dar una ayuda para que no perjudique a esas personas".

"Empezamos por la línea 7B, como consecuencia de todo lo que ocurrió. Les dimos las ayudas a todos los comercios que eran circundantes. Son unas ayudas durante el tiempo que dura la obra para poderles compensar", ha recalcado.

AYUDAS POR LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 11

El pasado marzo, el Gobierno regional anunció una ayuda para los establecimientos comerciales y de servicios ubicados en el área de afectación directa de las obras de ampliación de la Línea 11 por un valor de hasta 5.000 euros.

Para este año, se presupuestó 500.000 euros, con previsión de otros tantos para el ejercicio 2026. Las ayudas consisten en subvenciones directas del 100% del importe total presentado por los gastos en los conceptos considerados como subvencionables, con el límite de 5.000 euros por beneficiario.

Se consideran subvencionables los gastos corrientes asociados al funcionamiento de la actividad, como la cuota de hipoteca o el gasto de alquiler del establecimiento en el que se desarrolle la actividad y los gastos en seguros asociados al establecimiento.

Se pueden beneficiar las pequeñas y medianas empresas, así como los empresarios individuales, titulares de establecimientos comerciales y de servicios afectados de forma directa por las obras de ampliación de la Línea 11, con trabajos en Comillas, en Carabanchel, Madrid Río y Delicias, en Arganzuela, y cerca de Atocha y Conde de Casal.