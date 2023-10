La Comunidad aportará 78 millones de euros en 15 años al Centro Nacional de Neurotecnología

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid aportará 78 millones de euros en 15 años al Centro Nacional de Neurotecnología, lo que supone el 40% de los fondos con los que contará esta iniciativa.

Así lo ha explicado la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea ante una pregunta al respecto formulada por el portavoz del PSOE, Juan Lobato.

Ayuso ha remarcado que el 60% del dinero que aportará el Ejecutivo central "viene de Europa" y "no pertenece" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A él le ha acusado de "acosar" a las empresas en busca de que no se sitúen en la región y ha afirmado que puede dar "docenas de ejemplos" de compañías a las que el presidente les habría dicho que no se instalaran en la capital.

Asimismo, ha negado que se haya elegido Madrid para este centro porque "lo haya decidido Sánchez", sino porque la región "reúne las condiciones necesarias y atracción de talento" además de que el científico Rafael Yuste quiere "devolver" a su región lo que le ha dado. También ha loado el trabajo llevado a cabo por la Universidad Autónoma de Madrid y las consejerías en la pasada legislatura para hacer realidad este proyecto.

Ante las críticas de la izquierda por su viaje a Nueva York, que incluyó una reunión con Yuste, ha asegurado que tienen un "ataque de celos" que justifica que "no dejen de crispar".

"Una y otra vez hacen un resumen maquineo. Sacan cada día uno de los encuentros, si los suman igual se dan cuenta de la agenda intensa que he tenido", ha lanzado.

Por su parte, Lobato ha asegurado que le parece bien que la presidenta vaya a Nueva York pero que lo haga "para cosas útiles y reales". Sobre la reunión con Yuste, ha afirmado que Ayuso ha ido para "sacarse la misma foto que hace un año".

"El presidente consigue miles de millones y usted una posible colaboración. En Madrid podemos ser líderes del mundo en neurotecnología con sueldos altos", ha proseguido.

En cambio, ha descrito el trabajo de la presidenta como "puro 'zendalismo'" en el que "no pone ni un euro y vende dos años el mismo proyecto". "Mientras a usted le graba las cámaras, España se queda atrás. Madrid puede ser más que su propaganda. Deje ya el zendalismo, póngase a gestionar", ha zanjado.