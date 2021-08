La Comunidad apuesta por la máxima presencialidad y el refuerzo con 3.000 docentes para el próximo curso escolar

Pide incluir el criterio de vacunación en los semáforos de alerta, más recursos económicos y una revisión del currículo de Infantil y Primaria

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid apostará por la máxima presencialidad en las aulas de cara al próximo curso escolar 2021/2022 que arranca a principios de septiembre y con un refuerzo de más de 3.000 docentes para compensar las ratios fijadas por el Gobierno central en las clases.

Así lo ha defendido el consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada este miércoles con presencia de la ministra del ramo, Pilar Alegría, y de las Comunidades Autónomas.

En la reunión se ha acordado una serie de medidas que marcarán el curso escolar 2021/22 como la mascarilla obligatoria a partir de alumnos con seis años de edad, la figura del coordinador Covid-19 o la desinfección. También se han abordado medidas organizativas para facilitar la separación entre el alumnado, la utilización de los espacios al aire libre, el establecimiento de entradas escalonadas por puertas diferenciadas o la reducción al mínimo de los desplazamientos de alumnos.

En declaraciones a los medios tras la reunión, el consejero ha lamentado la falta de avances en la reunión respecto a las medidas ya planteadas previamente. "Desgraciadamente la reunión ha sido muy poco productiva (..) pero realmente no ha habido nada sustantivo nuevo, absolutamente nada. Todo lo que se ha contado por parte de la ministra, de la directora general, son los temas ya conocidos e incluidos en el documento del mes de mayo y del mes de junio (..) Yo no he escuchado nada nuevo", ha censurado Ossorio.

Un encuentro en el que el consejero madrileño ha reclamado medidas como la introducción del criterio de vacunación en el sistema de semáforos de la situación de riesgo sanitario, que actualmente no está contemplado y "están totalmente desfasados", y, en este sentido, ha recalcado que la Comunidad de Madrid tendrá en cuenta este parámetro a la hora de fijar sus medidas.

En esta línea, ha recordado que en la Comunidad cuentan con una dosis al 85% de la población y con las dos dosis, el 74%, y que la previsión es que la tercera semana de septiembre sea del 90% y, para mayores de 12 años, del 95% al inicio del curso (a día de hoy el 54% cuenta con una dosis y el 17% con la pauta completa).

Igualmente, ha defendido la necesidad de un incremento de recursos por parte del Gobierno central, diferenciados de los fondos europeos, para planificar el próximo curso 2021/2022. "En el año 2020 el Gobierno nos dio unos recursos que fueron sinceramente muy bienvenidos y que fueron utilizados por todas las Comunidades Autónomas para iniciar el curso 2020/2021 de la manera mejor posible y salió muy bien el curso. Estos gastos se siguen produciendo. En la pasada sesión me dijeron que para ello estaban los fondos europeos; pero los fondos europeos no están para la limpieza en los centros ni para las mascarillas o geles sino para otras cuestiones", ha explicado.

EL MAYOR REFUERZO ESCOLAR DE LA HISTORIA

Durante el encuentro, Ossorio también ha expuesto que la región llevará a cabo "el mayor plan de refuerzo escolar de la historia" de la Comunidad con la contratación extraordinaria de 2.931 profesores y profesionales.

Así, en Educación Infantil y Primaria y Especial, se incorporarán cerca de 700 docentes y profesionales más a los colegios públicos para apoyar a todo el alumnado, de los que 365 serán maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) o Audición y Lenguaje (AL) para facilitar atención individualizada de los estudiantes con necesidades educativas especiales.

A estos, se sumarán 134 orientadores, 200 maestros de apoyo en Educación Primaria para Lengua y Matemáticas en 1º y 2º de Primaria con alumnado que se hayan podido ver perjudicados por las consecuencias de la COVID-19.

REFUERZO EN SECUNDARIA, FP Y BACHILLERATO

Por su parte, en Secundaria, FP y Régimen Especial, el incremento alcanzará los 1.421 profesionales, entre los que se encuentran más de 600 profesores, 91 orientadores más de 100 profesores de las especialidades de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) para la atención educativa de alumnos con necesidades especiales.

Otros 630 profesores realizarán funciones de apoyo y refuerzo en ESO y Bachillerato en Matemáticas, Lengua y Literatura y 400 personas de administración y servicios.

Asimismo, en los centros concertados se va a reforzar la contratación con 411 docentes y nuevos orientadores en Primaria que permitirán tener un orientador por cada centro.

CRÍTICA A LOS CURRÍCULOS DE LA LOMLOE

Por último, el consejero madrileño ha criticado el desarrollo de los currículos de la LOMLOE, "que persigue una devaluación del esfuerzo y el mérito, así como un empobrecimiento de los contenidos", como demuestra que están enfocados "al aspecto socio-emocional en las matemáticas, la perspectiva de género en todas y cada una de las asignaturas o la felicidad de los alumnos, pero han olvidado la regla de tres, los números romanos, los diptongos, el máximo común denominador".

"Sabemos que las comunidades autónomas podemos ampliar el currículo en un 40%, pero consideramos que hay materias que deben considerarse esenciales mínimas en toda España", ha puntualizado.

De la misma manera, Ossorio ha mostrado la oposición al texto del decreto de Evaluación, Promoción y Titulación elaborado por el Ministerio de Educación y FP, que conlleva "la desaparición del mérito y el esfuerzo del sistema educativo español" y que permite "obtener el título de Bachillerato con un suspenso, superar la ESO sin límite de estos y arrebata competencias a las Administraciones educativas -a las comunidades autónomas-, para que no puedan regular y poner coto de alguna manera a esta sinrazón".