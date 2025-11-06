La Comunidad asegura que ha exigido "cuotas impagadas" de Madrid Network y ha cumplido "religiosamente sus obligaciones"

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, interviene durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha asegurado este jueves que la Comunidad de Madrid ha exigido "todas las cuotas impagadas" a la agencia Madrid Network y ha cumplido "religiosamente con sus obligaciones".

Así lo ha trasladado en el Pleno de la Asamblea, en el que ha dado cuenta de la deuda actual de Madrid Network con el Gobierno regional, después de que el Tribunal Supremo haya obligado a la Comunidad de Madrid a hacer público las cuentas de la agencia Madrid Network en cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y al de "cualquier ciudadano a conocer cómo se manejan los fondos públicos".

Tal y como ha desgranado la consejera, Madrid Network concedió 47 préstamos por valor de 75 millones, dejando un remanente de más 4 millones, que es lo que se reintegra a la Comunidad de Madrid y que "automáticamente se reintegra" al Gobierno en 2016.

"Madrid Network reembolsó a la Comunidad de Madrid las cuotas correspondientes al 2016 y al 2017, concretamente por un valor de 10,9 millones de euros. Sin embargo, desde 2018 ha incurrido en un impago de todas las cuotas posteriores", ha informado.

Tal y como ha explicado, la organización alega para su no devolución que algunos de sus préstamos "no se han devuelto" por parte de las empresas y que "no está de acuerdo" con el cuadro de amortizaciones, una cuestión que se ha llevado a los tribunales.

Ante el impago de las cuotas del 2018, 2019, 2020 y 2021, la Comunidad de Madrid ha exigido formalmente "el reintegro de esas cantidades" debidas mediante órdenes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. "No les hemos dicho no paguen, no", ha defendido Albert, quien ha incidido en que se le ha pedido el pago "de todas las formas posibles".

SEGUIMIENGO "EXHAUSTIVO"

"La Comunidad de Madrid ha realizado un seguimiento exhaustivo, ha exigido el reintegro de todas las cuotas impagadas y ha defendido los intereses públicos de todos los procedimientos judiciales", ha reivindicado la consejera de Economía, quien ha asegurado que se ha rechazado "cualquier tipo de propuesta de colaboración o reducción de la deuda" por parte de Madrid Network.

Además, ha recordado que el convenio con la agencia contempla un préstamo de 80 millones para "la financiación de proyectos innovadores en el marco de la Estrategia Estatal de Innovación y en concurrencia competitiva", algo en lo que también participó el Ministerio.

"Se llevó a cabo un proceso de selección público y transparente en el que participó el Ministerio conjuntamente con la Comunidad de Madrid y con Madrid Network", ha detallado.

A la vez, Albert ha defendido que el Gobierno regional cree "en el rigor, la transparencia y la responsabilidad" y ha trasladado que, aunque seguirán pidiendo estas cantidades, no puede "saltarse" al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que pide "esperar a que se resuelva ese incidente de ejecución sobre el cuadro de amortización".

PSOE EXIGE "LUZ" A LA "OPACIDAD DE LOS CAMINOS DEL DINERO PÚBLICO"

Fernando Fernández Lara ha sido el encargado de intervenir por el PSOE, quien ha acusado a Albert de tomar decisiones que "afectan gravemente al erario madrileño" y ha tachado de "zona de opacidad permanente" a Madrid Network al que ha pedido que "arroje luz".

Los socialistas pedían esta comparecencia para reclamar que se explicaran los "millones perdidos" en esta entidad que tachaban de "chiringuito", que cifraban en 80 millones de euros, en la que trabajó en su momento la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

"Insisten en que son cosas de gobiernos anteriores, pero ¿por qué no se ha resuelto el convenio? ¿Por qué siguen pagando subvenciones? (...) ¿Por qué tanto empeño en mantener ocultas las cuentas y memorias anuales de Madrid Network", ha cuestionado Fernández Lara, quien ha hecho referencia a la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ejecutivo regional a publicarlas.

Entiende el socialista que se ha tratado de dar "opacidad a caminos del dinero público" y ha acusado a la Comunidad de Madrid de no querer aportar "certezas" con decisiones como permitir presentase a subvenciones a una empresa que "tiene deudas" con el Ejecutivo regional.

VOX RECLAMA EXPLICACIONES PERO NO HACE "CACERÍAS"

Por Vox ha intervenido Ana Cuartero, quien ha afirmado que su partido "no hace cacerías" pero sí pide "explicaciones" tanto a Albert como a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por su gestión.

Es por ello que ha afirmado que es su obligación pregúntale si poner el Consejo de Transparencia "bajo la bota del Gobierno" es el resultado de que el mismo reclamase la "presentación de las cuentas anuales de Madrid Network que llegaban negándose a publicar desde el año 2021".

"Cuando usted llegó a la Consejería, ¿no pidió responsabilidades sobre lo que fue competencia de sus predecesores? ¿No les pidió acaso que le dieran cuenta detallada de qué había pasado exactamente con esos millones de euros? ¿No queda acaso todavía por qué motivo se transfirieron esos 80 millones de euros a Madrid Network en vez de ejecutarse por la propia Consejería de Hacienda? ¿No sabe usted por qué el Consejero de Hacienda decidió que ya no fuera el presidente de Madrid Network? ¿Conoce usted los criterios que se siguieron para la elección de las empresas destinatarias de los préstamos?", ha encadenado Ana Cuartero.

Asimismo, ha rematado afirmando que la "obligación" de Albert es explicar "cómo se ha llegado a pagar 50 millones de euros sin exigir explicaciones y sin dar explicaciones políticas a ese comportamiento de una entidad como Madrid Network".

MÁS MADRID DICE QUE PP TIENE "RESPONSABILIDAD DIRECTA"

La portavoz adjunta de Más Madrid María Pastor ha intervenido a continuación y ha acusado al PP "impidiendo" que los madrileños conozcan "quién se ha llevado" los "70 millones de euros en un chiringuito del PP", poniendo "todas las trabas posibles para que no tengamos la luz que queremos tener sobre el secretismo de Madrid Network".

"Son 70 millones de euros perdidos. 70 millones de euros públicos es mucho dinero, consejera. Son 7 centros de salud, 5 institutos, 1.500 enfermeras, rehabilitar 2.300 viviendas, comprar 49 nuevos trenes de metro. Podríamos haber hecho tantas cosas y tenemos que dedicar ese dinero a tapar los pufos de los amigos del PP", ha añadido.

Considera Más Madrid que el PP tiene una "responsabilidad directa" porque crearon "el chiringuito, formalizaron sus estatutos, fueron miembros de la Junta Directiva y a día de hoy la Comunidad de Madrid sigue siendo socia en Madrid Network".