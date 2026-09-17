La Comunidad asegura que ha recibido "menos del 1%" del plan de Sánchez contra el calor en aulas y defiende su inversión

Varios niños de camino a la escuela, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha asegurado este jueves que la Comunidad de Madrid ha recibido "menos del 1%" del plan que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con refugios climáticos, para llegar también a centros educativos, y ha defendido la inversión regional que se ha llevado a cabo.

"¿Sabe cuánto hemos percibido de aquella lluvia de millones, que era una competición entre un ministerio y otro, y uno anunciaba mil y el otro anunciaba 500? Pues hemos percibido menos del 1% de todo lo que prometieron y que usted nos vendió como si fuera aquello la repanocha", ha respondido la consejera ante el diputado del PSOE Esteban Álvarez.

Así, ha criticado que en julio, mientras la Comunidad vivía los peores incendios de su historia, el presidente del Gobierno aprovechaba para vender "una supuesta red de refugios climáticos", mientras que después "quitó 309 millones de educación para dárselos a sus asesores personales".

Zarzalejo ha insistido en que la Comunidad cuenta con un plan de actuaciones frente al calor en las aulas, que este año contará con 21 millones en más de un centenar de actuaciones. A ello se suma el anuncio de la semana pasada de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de 1.240 millones para climatizar las aulas.

De su lado, el parlamentario socialista ha valorado que las muevas inversiones son "humo" y quieren hacer de "cortafuegos". "¿Pero qué climatización tienen? ¿Qué plan tienen? ¿Dónde hay una metodología? ¿Cuándo se empieza? ¿Por qué centros? ¿Cómo se detecta en qué centro hace falta cada cosa?", ha preguntado.