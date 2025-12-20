La Comunidad autoriza la celebración de seis macrofiestas de Nochevieja que podrían acoger a casi 4.550 asistentes

Archivo - Imagen de archivo de una fiesta de Nochevieja en Madrid - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha dado su visto bueno a la celebración de seis macrofiestas para celebrar la Nochevieja en las localidades de Ajalvir, Griñón, San Martín de Valdeiglesias, San Agustín de Guadalix, Guadalix de la Sierra y Cobeña, donde podrían reunirse cerca de 4.550 personas.

En concreto, estas seis fiestas --que en todos los casos se celebrarán en el polideportivo municipal de cada localidad-- podrían llegar a reunir a 4.549 asistentes, según la información de la que dispone la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior consultadas por Europa Press han señalado que aún está pendiente de autorizar por requerimiento la fiesta en Colmenar Viejo, pues aún se está a la espera de que el Ayuntamiento envíe parte de la documentación solicitada.

Sobre los aforos, la fiesta en Ajalvir podría llegar a reunir a medio millar de personas, así como la de San Martín de Valdeiglesias o la de Guadalix de la Sierra. La fiesta de Cobeña podría albergar hasta 950 asistentes, mientras que la de Griñón podría llegar a los 999.

La macrofiesta de Nochevieja que podría acoger a más asistentes es la organizada por el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix, donde hasta 1.100 personas podrían reunirse en el polideportivo municipal para darle la bienvenida al nuevo año 2026.

El Gobierno regional se limita a autorizar o denegar aquellas fiestas que se quieren celebrar en espacios sin la licencia adecuada. Por tanto, las macrofiestas en lugares con licencia no tienen que solicitar aprobación de la Comunidad de Madrid, según señala 'El Mundo'.