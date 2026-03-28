Comunidad avisa de que Sánchez está dispuesto a "vender lo que sea" tras petición de País Vasco de trasladar el Guernica

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, junto a la obra, el 'Guernica' de Pablo Picasso, en Madrid (España), a 8 de julio de 2020. - EUROPA PRESS/O.BARROSO.POOL - Europa Press

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha alertado de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dispuesto a "vender lo que sea" para "permanecer en La Moncloa" tras la petición del Ejecutivo Vasco para alojar de forma temporal la obra 'Guernica' de Pablo Picasso en el Museo Guggenheim de Bilbao.

"Tenemos a un presidente del Gobierno que está absolutamente secuestrado, que vende lo que haya que vender, salvo su silla en la Moncloa. Él quiere permanecer en la Moncloa y está dispuesto a vender lo que sea. Por supuesto, nuestro patrimonio", ha trasladado el consejero en declaraciones a los medios durante su visita a la recientemente rehabilitada Iglesia de San Sebastián.

El pasado miércoles, el Museo Reina Sofía, donde se encuentra expuesta la obra, publicaba un informe en el que desaconsejaba "rotundamente" su traslado, tras la petición del Gobierno Vasco para su alojamiento temporal en el Museo Guggenheim de Bilbao, por las vibraciones "inevitables" en los transportes para obras de arte que pueden provocar "nuevas grietas, levantamientos y pérdidas de la capa pictórica, así como desgarros".

Sin embargo, Pradales ha afirmado que sería "grave error político" renunciar a esta operación y ha defendido que la petición busca "una reparación simbólica y política" al pueblo vasco, además de un "mensaje al mundo" en el actual momento geopolítico. Asimismo, ha precisado que su Ejecutivo no ha "solicitado un informe sobre la conservación del cuadro, sino un informe que analice bajo qué condiciones sería posible moverlo".

En este sentido, De Paco ha asegurado que el lehendakari busca conseguir "más votos en su feudo" y ha alegado que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, "no es apto para su trabajo" ya que, considera, "es el que tendría que haber salido a defender el mandato constitucional de protección del patrimonio".

"Esta conjunción entre un presidente secuestrado, un lehendakari que quiere votos y un ministro de Cultura que no hace su trabajo nos lleva a esta sin razón de ir contra los informes técnicos que desaconsejan rotundamente el traslado del 'Guernica'. Pero hoy es el 'Guernica' y mañana puede ser el Museo del Prado o el Reina Sofía en su conjunto", ha añadido.