Comunidad carga contra las "amenazas y chantajes" del Gobierno en vivienda con su propuesta "populista" del IRPF

Archivo - Archivo.- El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha cargado este viernes contra las "amenazas y chantajes" del Gobierno central a los propietarios de viviendas tras la propuesta, todavía en estudio, para utilizar el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) como herramienta de penalización para quienes suban los precios de los alquileres y ha reiterado que defenderá "el derecho sacrosanto" a la propiedad privada.

Así lo ha trasladado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, después de conocerse que el Ejecutivo estudia esta penalización, que solo se aplicaría en el caso de subidas al finalizar el contrato, no en el incremento anual (normalmente del IPC) permitido por la ley.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han trasladado a Europa Press que se está negociando con los grupos parlamentarios esta medida, después de que los socios del Gobierno hayan trasladado su rechazo frontal a la propuesta del Ejecutivo para ofrecer una bonificación del 100% en el IRPF a los caseros que no suban la renta a sus inquilinos durante la renovación de los contratos de alquiler de vivienda.

Hasta ahora existen diversas reducciones y deducciones estatales por alquilar una vivienda, ventajas que podrían ampliarse o recortarse con la nueva propuesta que también se está negociando entre los ministerios de Hacienda y Vivienda.

"Estamos hartos de las amenazas y de los chantajes de la ministra de Vivienda que hace en este caso a los propietarios", ha recalcado Rodrigo en relación a Isabel Rodríguez, titular de la cartera a nivel nacional.

Frente a ello, el consejero ha recalcado que desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se seguirá luchando "contra todo ese tipo de políticas populistas e intervencionistas" y defiendo lo que considera "un derecho sacrosanto" como es el de la propiedad privada.

LÍMITES A CONTRATOS DE TEMPORADA Y ALQUILER POR HABITACIONES

Dentro de las intenciones del Gobierno también se encuentra limitar los contratos de temporada. Para ello, el Ejecutivo pretende fijar condiciones estrictas para que un contrato pueda considerarse de temporada y establecer un régimen sancionador para quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.

Además, se va a poner freno al uso del alquiler por habitaciones. El Gobierno pretende extender las garantías de los alquileres habituales a los de habitaciones. Así, los nuevos contratos de alquiler de este tipo deberán respetar dos condiciones: que la renta total del conjunto de habitaciones no va a poder superar la renta del contrato de la vivienda completa y, en zonas tensionadas declaradas, se les aplicarán los mecanismos de control de rentas que contempla la ley de vivienda.

REDUCCIONES Y DEDUCCIONES ESTATALES POR ALQUILAR UNA VIVIENDA

Actualmente, Hacienda mantiene las reducciones generales en el IRPF por poner una vivienda habitual en alquiler, según la Ley por el Derecho a la Vivienda, los propietarios se podrán beneficiar de una reducción del 60% si se ha firmado el contrato con el inquilino antes del 26 de mayo de 2023. De esta forma, sólo se estaría declarando el 40% del rendimiento neto de alquiler.

No obstante, para los contratos de alquiler de viviendas habituales firmados a partir de esa fecha se pueden aplicar reducciones del 50%, que pueden aumentar hasta el 60% si el inmueble se ha rehabilitado en los dos años anteriores al contrato, o hasta el 70% si la propiedad está acogida a un programa público de alquiler a precio de mercado.

Con las penalizaciones que ahora está estudiando el Gobierno, la reducción general del 50% se iría reduciendo en el caso de que el propietario suba el precio del alquiler, pudiéndose incluso quedar eliminada del todo.

Ahora bien, en las zonas consideradas 'tensionadas' Hacienda premia a los caseros con reducciones del 70% si alquilan la vivienda por primera vez a un inquilino de entre 18 y 35 años y del 90% si la renta acordada en un nuevo contrato de alquiler rebaja más de un 5%.