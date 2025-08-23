Comunidad carga contra condonación de deuda a CCAA y advierte de medidas para evitar "financiación singular bilateral"

MADRID 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha cargado este sábado contra la condonación de parte de la deuda a las Comunidades Autónomas por la que el Ministerio de Hacienda asumirá hasta 83.252 millones de euros y ha advertido que el Ejecutivo regional adoptará medidas para intentar evitar la "financiación singular bilateral" de Cataluña.

En declaraciones a los medios en una visita a las instalaciones de ASV NATUR FLOR de la capital, la consejera ha insistido en la necesidad de convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), "que se tendría que haber reunido en julio" y donde están representadas todas las Comunidades Autónomas, y no abordar este asunto "de forma bilateral" entre Cataluña y el Gobierno central y luego con "el resto".

"De esa manera podremos hacer lo que es tan necesario, que es una reforma de nuestro sistema de financiación autonómica para todas las comunidades. Todas las comunidades necesitamos una reforma de ese sistema, que la última fue del 2009 y de nuevo fue pactada bilateralmente con Cataluña, y en la que sufrimos el resto de las comunidades autónomas", ha explicado.

También ha recalcado que actuará "si se lleva a cabo una financiación singular bilateral" con una protesta ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera y "si se tomara algún acuerdo", ha subrayado, lo llevarán ante la Audiencia Nacional. El Ejecutivo autonómico ya interpueso un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de febrero para condonar 83.000 millones de euros a las Comunidades Autónomas, 8.644 de ellos correspondientes a la región.

Según ha advertido Albert, si el Ejecutivo central continúa con su intención de seguir adelante con su financiación singular deberá cambiar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y el Gobierno regional llevará a cabo "todas las medidas convenientes como es un recurso ante el Tribunal Constitucional".

El Gobierno tiene previsto aprobar "en breve" en el Consejo de Ministros esta propuesta del Ministerio de Hacienda para asumir hasta 83.252 millones de todas las comunidades. Un planteamiento surge después del pacto que alcanzó el PSOE con ERC para condonar una parte de la deuda de Cataluña, que sería aplicable a las comunidades que lo pidieran.

Andalucía y Cataluña serán las dos comunidades autónomas más beneficiadas de la propuesta que aprobará próximamente el Consejo de Ministros para condonar una parte de la deuda regional, ya que el Estado asumiría 18.791 millones de euros en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda, acaparando más del 43% del total entre las dos.

Tras estas dos regiones, se sitúan la Comunidad Valenciana (11.210 millones); Comunidad de Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); Castilla y León (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).