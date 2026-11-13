La Comunidad carga contra la decisión de retirar del mercado el 12% del aceite y pide defender a productores locales

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, asiste al primer día de cosecha de aceitunas de la campaña de esta temporada de la Denominación de Origen Protegida Aceite de Madrid. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha reclamado este viernes al Gobierno central que defiendan a los productores nacionales de aceite frente a las importaciones de terceros países, al tiempo que ha criticado la retirada del mercado del 12% de la producción de esta campaña mientras se permite la entrada de aceite procedente de Marruecos y Túnez.

"Lo que no tiene sentido es que se pretenda dejar fuera del mercado un 12% de la producción de aceite de esta campaña, obligando a mantenerlo almacenado sin posibilidad de comercializarlo, mientras se permite la entrada de aceite de otros países", ha afirmado Rodrigo durante una visita a la cooperativa aceitera de Arganda del Rey, coincidiendo con el inicio de la recogida de aceituna de la campaña 2026-2027 de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite de Madrid.

El consejero ha advertido de que esta situación perjudica la rentabilidad de los agricultores españoles y ha reclamado que se garantice que los productos importados cumplen las condiciones y controles exigibles. "No podemos poner trabas a nuestros agricultores y, al mismo tiempo, abrir la puerta a productos importados que compiten directamente con los nuestros", ha señalado.

Por ello, ha hecho un llamamiento al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para que defienda la "soberanía productiva" y los intereses de los agricultores, especialmente de quienes se dedican al cultivo del olivar y a la producción de aceite.

A su juicio, las administraciones públicas tienen la responsabilidad de proteger al sector primario y evitar que los productores nacionales vean comprometida la comercialización de sus cosechas.

INICIO DE LA CAMPAÑA MADRILEÑA

Rodrigo se ha manifestado en estos términos en declaraciones a la prensa en el marco de una visita a la cooperativa de Arganda del Rey, donde ha conocido el comienzo de la campaña de recogida de aceituna de la DOP Aceite de Madrid. La entidad, fundada en 1930, cuenta con 330 cooperativistas y es una de las que mayor producción de aceite amparado por esta denominación desarrolla en la región.

El consejero ha avanzado que las previsiones para esta campaña son positivas y ha destacado que las lluvias de las últimas semanas han favorecido la calidad de la aceituna. La recogida se prolongará previsiblemente hasta finales de enero o febrero, por lo que todavía no se dispone de datos definitivos sobre el volumen de producción.

La denominación de origen cuenta actualmente con 16 marcas. Rodrigo ha defendido la calidad de estos aceites y ha animado a los madrileños y a los establecimientos hosteleros de la región a consumir productos locales para dar mayor visibilidad a los agricultores, cooperativistas y almazaras de la Comunidad.