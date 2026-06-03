La Comunidad carga contra un Estatuto Marco aprobado "a traición" y recalca el coste de más de 16 millones para Madrid

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha censurado este miércoles un Estatuto Marco para profesionales sanitarios aprobado "a traición" por el Ministerio de Mónica García y ha recalcado el coste de más de 16 millones de euros que ha supuesto a la sanidad madrileña los 26 días de huelga médica y facultativa.

Así lo ha indicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, después de que el Consejo de Ministros diera luz verde este martes el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, una reforma que actualiza el marco normativo vigente desde hace más de dos décadas tras casi cuatro años de negociación con los sindicatos.

Un borrador pactado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos representados en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) que es rechazado por el Comité de Huelga de los sindicatos médicos, que siguen con la convocatoria de una quinta semana de huelga nacional.

"Mónica García se ha convertido con diferencia en la peor ministra de Sanidad de la historia y debería reflexionar y debería atender a aquellos médicos que decía defender y que ahora todos ellos han dado cuenta de que es una ministra estafa y que les ha estafado con el Estatuto Marco", ha indicado el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En esta línea, el también portavoz del Ejecutivo regional ha censurado que el texto ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros "sin llegar a ningún acuerdo con ninguna de las asociaciones ni con ninguno de los de los médicos".

Además, ha advertido que la huelga de médicos y facultativos, con una semana de paros al mes desde febrero hasta junio en esta primera fase, está teniendo "una incidencia muy importante en la región" por "la cerrazón" de una ministra que lo único que ha conseguido es "poner de acuerdo a todos los médicos en contra" de este texto.

Así, ha recordado que el impacto de los 26 días de huelga en la región supera los 16 millones de euros --16,4 millones--, con más de 10.470 cirugías reprogramadas, más de 215.000 consultas suspendidas y más de 21.700 pruebas suspendidas.