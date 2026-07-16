La Comunidad carga contra el Gobierno por usar "espuriamente" a la Guardia Civil para "boicotear" el Dos de Mayo

Archivo - Un paracaidista del grupo PAPEO del Ejército del Aire y del Espacio durante el acto cívico militar con motivo del Día de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, a 2 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha denunciado este jueves que el Gobierno de la nación usara "espuriamente" a la Guardia Civil con el objetivo de "boicotear" el acto institucional por el Dos de Mayo, festividad regional, algo que consideran que es "un nuevo ataque frontal contra la democracia" que solo buscaba "dañar" a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Lo ha manifestado así en un comunicado después de que el diario 'ABC' haya publicado que la cúpula de la Guardia Civil "coaccionó" a un general para boicotear este acto y "plantar" al Gobierno regional ausentándose del mismo. Desde el Gobierno madrileña han exigido "urgentemente" explicaciones sobre esta información que consideran "inaudita y de extrema gravedad".

De esta manera, han valorado que "nuevamente queda probado que el Gobierno utiliza las instituciones y coacciona a funcionarios" en este caso, un alto mando del Instituto Armado, con el objetivo de "dañar a una rival política y boicotear el día más importante para la Comunidad de Madrid, el Dos de Mayo", han trasladado desde el Ejecutivo autonómico.

Así, han justificado que una institución como la Guardia Civil no puede ser "utilizada espuriamente" desde el Gobierno central para "intentar dañar y desprestigiar" a los adversarios políticos y consideran que esto forma parte de la "operación de Estado de presidente del Gobierno" contra la mandataria autonómica que vienen "denunciando desde hace mucho tiempo".

A ello, han añadido que la Comunidad de Madrid respalda "expresamente" a la Guardia Civil, que es una institución "querida por todos los españoles" y garante de la seguridad y libertad, y esperan también que los grupos políticos de la Asamblea se manifiesten "condenando este escándalo".

Fue en 2025 cuando la presidenta madrileña censuró la ausencia de la parada militar, que se venía realizando en el acto institucional por el Dos de Mayo en la Puerta de Sol, y que desde entonces se celebra sin presencia de ningún representante del Gobierno de España. La presidenta lamentó que se cancelara la tradicional parada militar y el desfile aéreo de la Patrulla Águila, que organizaba el Ministerio de Defensa frente a la Real Casa de Correos, algo que tildó de "decisión sectaria".