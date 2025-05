La Comunidad carga contra "irresponsabilidad" del Gobierno tras las muertes en El Hierro: "Hay dramas humanos"

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha cargado este jueves contra la "irresponsabilidad" del Gobierno central tras la muerte de migrantes en El Hierro al volcar una patera y ha recordado que hay "dramas humanos".

En declaraciones a los periodistas desde la Puerta del Sol, el también portavoz del Gobierno autonómico ha asegurado que lo que ocurrió ayer es "la consecuencia de la irresponsabilidad del Gobierno central que ha asumido al país en un caos migratorio".

"No está asumiendo las responsabilidades que le corresponden, no está llegando a acuerdos con los países de origen, no está llegando a acuerdos ni siquiera con los socios de la Unión Europea y no está hablando de verdad con las comunidades autónomas", ha reprochado.

Así, ha vuelto a censurar que España tenga "las fronteras más permeables", tanto por la ruta a Canarias como también a través del aeropuerto internacional Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, con un Gobierno que hace "dejación de funciones".

Por ello, García Martín ha insistido en que el Gobierno debe "dar un paso atrás" al no luchar contra "mafias que se lucran con el tráfico de personas. "Tenemos un Gobierno inhumano, ineficaz y que insisto que no es capaz de afrontar ninguno de los retos que tiene nuestro país y eso solo se soluciona de una manera, con la dimisión en bloque del Gobierno más ineficaz que ha tenido nuestro país", ha apuntado.