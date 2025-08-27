La Comunidad carga contra la "política migratoria fallida" del Gobierno y dice que "aboca a desigualdades" entre CCAA

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

Acuerda en Consejo de Gobierno presentar un recurso ante el Tribunal Supremo como ya adelantó este martes

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha cargado contra la "política migratoria fallida" del Gobierno central y, aludiendo al reciente real decreto para el reparto de menores migrantes, ha alertado que "aboca a la desigualdad" entre comunidades autónomas.

Así lo ha manifestado el también portavoz autonómico en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde ha destacado que este reparto de menores vulnera múltiples principios e "infringe principios de solidaridad y lealtad entre administraciones".

García Martín ha ahondado en las críticas del Ejecutivo madrileño a este reparto de menores, y ha denunciado que ha sido pactado "con partidos independentistas" y que, por tanto, beneficia a Cataluña y País Vasco frente al resto de autonomías. Así, considera además que "aboca a una desigualdad entre regiones" pues no garantiza la financiación para atender a los menores desplazados.

"No vamos a ser cómplices de una política migratoria fallida", ha aseverado el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que además ha asegurado que en el Consejo se ha acordado interponer un nuevo recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el real decreto para el reparto de migrantes.

El consejero ha explicado que este será el tercer recurso que presentarán tras los anteriores por considerar que el decreto invade las competencias autonómicas. Pese a todo, García Martín ha subrayado que la región está comprometida con la atención a menores migrantes y que, desde la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la Moncloa, la Comunidad de Madrid ha atendido a 11.000 menores migrantes, más de 1.300 de ellos en lo que va de año.

Así las cosas, García Martín ha acusado al Gobierno central de utilizar la migración como "un peaje con los partidos independentistas", y que su política migratoria preocupa no solo en España, sino también a los socios europeos, porque "la única medida que se le conoce a este Gobierno es el reparto del problema".