El delegado del Gobierno acusa a la Comunidad de boicotear el reparto de migrantes y ve un "tufo racista" en su recurso

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reprochado este miércoles a la Comunidad de Madrid que vaya a presentar un recurso contra el reparto de menores migrantes, acusando así al Ejecutivo madrileño de boicotear una política "absolutamente humanitaria" con una maniobra que tiene un "tufo racista".

"No sorprende a nadie, es la dinámica en la que han estado desde el comienzo, en el boicot de una política absolutamente humanitaria y de la respuesta a una emergencia", ha lamentado Martín en declaraciones en el programa 'Todo es Mentira' de Cuatro, recogidas por Europa Press. Además, ha animado a las administraciones a "estar en la construcción de soluciones" y dejar de generar "más problemas".

En palabras del delegado, el Partido Popular de Madrid está "descaradamente compitiendo" con Vox por un "espacio político", lo que le mueve a mantener una posición "radicalmente diferente" a la que defendieron cuando en febrero de 2022 estalló la guerra en Ucrania y la región acogió a cientos de menores de aquél país.

"Ahora, en cambio, tiene una reacción absolutamente diferente. Irresponsable, profundamente irresponsable y con un enorme tufo racista", ha remachado Martín, dando así su valoración al reciente anuncio del Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre su decisión de presentar un recurso contencioso administrativo ante el Supremo contra el decreto de reparto de menores.

Desde el Gobierno regional han denunciado que esta medida forma parte de "una política migratoria fallida" y han alertado de que "aboca a la desigualdad entre comunidades autónomas" pues deja fuera del reparto a Cataluña y País Vasco como parte del "peaje" que paga Pedro Sánchez para seguir al frente del Gobierno central.