La Comunidad celebra que se alcance "por fin la paz" en Gaza para que "cese el sufrimiento" en la zona

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha celebrado este viernes que se alcance "por fin la paz" en la Franja de Gaza para que "cese el sufrimiento" en la zona.

Lo ha expresado en declaraciones a los periodistas después de que el Ejército de Israel haya anunciado que el acuerdo de alto el fuego alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza ha entrado en vigor a las 12.00 horas (las 11.00 horas en la España peninsular e Islas Baleares), tras completar su primera fase del repliegue en el marco del acuerdo alcanzado al hilo de la propuesta presentada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos.

"Estamos muy satisfechos, salvo aquellos que querían utilizar la bandera palestina para poner excusas, con que se haya alcanzado por fin la paz en Gaza", ha afirmado al respecto el también portavoz del Gobierno autonómico, tras las críticas recibidas por parte de la oposición por su apoyo a Israel durante el conflicto.

Así, ha celebrado que el conflicto termine y que los secuestrados de Hamás "puedan volver a sus casas", además de ensalzar el papel del presidente estadounidense que "ha hecho mucho" para conseguir la paz en la zona.